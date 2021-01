live Benevento, Inzaghi: "Prova eccellente, Donnarumma il top in Europa"

conferenza stampa del tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, grande ex della partita persa dal suo Benevento per 2-0 contro la capolista Milan.

Inizia la conferenza stampa di Inzaghi

Come commenta questa partita?

"Quando sei rammaricato per aver preso contro il Milan, vuol dire che stai facendo grandi cose. Abbiamo creato molte occasioni imbattendoci nel miglior portiere d'Europa, anche in undici contro undici ho visto un buon Benevento e c'è un palo che grida vendetta. E' un commento agrodolce. Siamo rammaricati non per la sconfitta, ma perchè arriva uno 0-2 al termine di una performance di livello".

La classifica, però, è ancora ottima...

"Sappiamo da dove arriviamo, i ragazzi stanno facendo un qualcosa di straordinario. Ripeto: siamo rammaricati per aver perso con la prima in classifica e con una squadra che si chiama Milan, questo vuol dire che ce la giochiamo alla pari con tutti senza mai partire battuti. Abbiamo concesso qualcosa, ma è del tutto fisiologico e certamente non cambia il mio giudizio su questa squadra".

Ora un tour de force, probabilmente in emergenza...

"Siamo in un ottimo momento, questa partita ci dà grande fiducia a prescindere dal risultato. I ragazzi stanno offrendo prestazioni incredibili, andremo a Cagliari con grande fiducia e con la consapevolezza che i punti in palio saranno importanti. Poi c'è l'Atalanta, l'allenatore può contare praticamente su due squadre. Io penso in casa mia, se torni a casa rammaricato dopo aver affrontato un grande Milan significa che sei sulla strada giusta. E' vero, dispiace per gli infortuni. Letizia è un giocatore importantissimo, ma abbiamo dimostrato di poter sopperire. Troveremo le soluzioni, pian piano avremo a disposizione anche un giocatore come Maggio e c'è Improta che può fare il terzino".

Come a Sassuolo, anche oggi zero gol in undici contro dieci. Un paradosso?

"Sicuramente è sempre un vantaggio giocare con un uomo in più. Mi preoccuperei se non creassimo nulla. Tra Sassuolo e Milan abbiamo calciato una cinquantina di volte verso la porta, ribadisco che oggi sono rimasto impressionato da Donnarumma che, ad ora, non ha eguali in Europa. Prima o poi cambierà il vento anche su queste cose, sbagliare anche il rigore fa capire che il destino ormai era segnato".

Sabato l'Atalanta super di Gasperini, è decisivo battere il Cagliari?

"Sicuramente è una partita importante, pensiamo gara dopo gara. Prima la trasferta in Sardegna, poi ci preoccuperemo dell'Atalanta. Torniamo a casa con tante consapevolezze".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Non è retorica nè frase di circostanza dire che dobbiamo tutelare questo gruppo che, da un anno, sta facendo cose straordinarie. La società non si è mai tirata indietro, lo insegna la storia. Vedremo se ci sarà bisogno di intervenire, ma il mio pensiero è proiettato interamente sulla sfida di Cagliari. Quando fai record su record in B e giochi un gran calcio in A vuol dire che non c'è bisogno di chissà cosa. Il direttore sportivo è vigile, eventualmente trovassimo un uomo e un professionista di livello e adatto a questo gruppo non ci faremo cogliere impreparati".

Che emozione ha provato oggi?

"Simile a quando affrontai mio fratello per la sfida con la Lazio. Ho un rapporto splendido e particolare con il Milan e con tutto l'ambiente, da questo momento torneremo a farci il tifo a vicenda. Fa piacere vederli in testa alla classifica, è il premio al lavoro fatto da dirigenti che conoscevano benissimo la situazione e sono intervenuti in modo corretto".

