live Bologna, Mihajlovic: "Il pareggio sarebbe stato giusto. Abbiamo sprecato troppo"

Il suo Bologna non ha trovato il pareggio e si è arreso alla capolista per 0-1.

Inizia la conferenza di Mihajlovic

Un suo commento sulla gara?

"Abbiamo fatto la partita ma ci è mancato il gol. Loro hanno fatto gol su una mezza occasione, noi ne abbiamo avute diverse e non ci siamo riusciti. Abbiamo giocato bene, l'atteggiamento è stato giusto così come la qualità del gioco. Non posso dire niente ai ragazzi. Se avessimo pareggiato nessuno poteva dire nulla. Mi rode per i miei giocatori".

Cosa le è piaciuto di più e cosa di meno?

"Di più il fatto che abbiamo sempre giocato per vincere, quello che mi è piaciuto di meno è non aver sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Almeno una avremmo dovuto sfruttarla. Come prestazione e come atteggiamento però, sono contento".

Beffa per Tomiyasu... la maledizione dei terzini?

"Quando uno va in nazionale a giocare la coppa del nonno, nella partita contro la Mongolia in cui si vincevano 14-0, poi finisce così. Io non faccio il ct, ma alla fine paghiamo sempre noi".

Alla fine si ritiene soddisfatto della gara nonostante la sconfitta?

"A me non piace perdere ma oggi siamo stati superiori a un'avversario come l'Inter, prima in classifica. La differenza è che se a loro capita una mezza occasione la mettono dentro".

Juwara è l'attaccante in più?

"Ha fatto bene come hanno fatto bene tutti gli altri subentrati. Non voglio parlare dei singoli, per me l'importante è che chi entra lo faccia con lo spirito giusto".

Ha sentito il suo amico Mancini?

"No".

Termina la conferenza.