live Coronavirus, I dati odierni: continuano a calare i ricoverati. De Ligt a favore del vaccino

18.36 - Juventus, de Ligt fa chiarezza: "Sono totalmente a favore del vaccino per il Covid-19"

"In una recente intervista, non sono stato chiaro: sono assolutamente a favore del vaccino per il Covid-19 e lo farò non appena sarà possibile". Così Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, sul suo profilo Twitter.

In my recent interview, I was not clear with my response. In order to clear any doubts: I am absolutely in favour of the COVID-19 vaccination and will take it as soon as possible. — Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) May 29, 2021

18.20 - Protezione Civile, il bollettino: 3.351 nuovi contagiati (-4.304 positivi rispetto a ieri). 83 morti in 24h

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 247.330 tamponi e individuati 3.351 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 241.966, 4.304 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 83 persone affette da Coronavirus per un totale di 126.002 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 241.966

Deceduti: 126.002 (+83)

Dimessi/Guariti: 3.845.087 (+7.569)

Ricoverati: 7.895 (-439) di cui in Terapia Intensiva: 1.095 (-47)

Tamponi: 65.920.783 (+247.330)

Totale casi: 4.213.055 (+3.351, +0,08%)

16.00 - Speranza: "È il momento di programmare il futuro" - A Potenza, il ministro della Salute, Roberto Speranza, partecipando alla cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica italiana ha parlato anche della pandemia: "Il lavoro è un punto essenziale dell'agenda di ripartenza del Paese, il lavoro non deve essere mai un privilegio ma di un diritto di tutti. Il nostro Paese sta molto meglio, la strada quella giusta, ieri sono state somministrate 560 mila vaccinazioni. Dobbiamo tenere alta l'attenzione, ma questo è il momento di programmare il futuro".

12.43 - De Ligt: "Vaccinazione? Non è obbligatorio" - Dal ritiro della Nazionale olandese, il difensore della Juventus Matthijs de Ligt ha parlato ai microfoni di ESPN della questione vaccinazione: "Non ho fatto una vaccinazione. Non è obbligatorio. Penso che dovresti occuparti del tuo corpo. Il rischio di infezione c’è sempre. Cerco di entrare in contatto con il minor numero di persone possibile al di fuori della nazionale olandese".

9.30 - I numeri della campagna vaccinale - Nuovo record giornaliero di somministrazioni di vaccino anti Covid. Nella giornata di ieri - secondo i dati della struttura commissariale per l'emergenza - ne sono state inoculate oltre 563 mila dosi: il dato non è ancora definitivo e sicuramente crescerà ancora un po', ma è già superiore al picco di oltre 556 mila somministrazioni toccato venerdì 21 maggio. Nell'ultima settimana le somministrazioni sono state complessivamente oltre 3 milioni e mezzo, per una media quotidiana di poco superiore al mezzo milione.

SABATO 29 MAGGIO

23.29 - Direttore OMS: "L'Europa deve fare di più" - Il tasso di vaccinazioni è "ancora troppo lento in Europa": è l'opinione di Hans Kluge, direttore dell'OMS in Europa.

22.05 - Si teme aumento di contagi a Oporto- Manca poco alla finale Champions a Porto tra Manchester e Chelsea. I tifosi arrivano nella città portoghese. Si teme un aumento dei contagi, vista anche la libertà di movimento concessa ai fans giunti in visita.

21.38 - Soldati: "Conte-Inter, decisive le problematiche dovute al Covid" - Ospite di Radio Punto Nuovo, Franco Soldati, presidente dell’Udinese parla così della situazione del calcio italiano: "Le problematiche finanziarie legate al Covid e ai bilanci in rosso di molti club hanno inciso pesantemente, soprattutto nel caso dell’addio di Conte all’Inter. Gli esoneri di Allegri e Sarri alla Juve, invece, rientrano in altre dinamiche.

20.00 - Arrivate in Italia oltre tre milioni di dosi di vaccino - Nell'ultima settimana sono arrivate in Italia 3.493.660 dosi di vaccino anti Covid, per un totale dall'inizio della campagna di 35.776.977 dosi consegnate. Il dato è contenuto nel report settimanale del commissario straordinario all'emergenza sanitaria, generale Francesco Paolo Figliuolo.

17.40 - I numeri della pandemia in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 249.911 tamponi e individuati 3.738 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 253.193, 6.923 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 126 persone affette da Coronavirus per un totale di 125.919 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 246.270 (-6.923)

Deceduti: 125.919 (+126)

Dimessi/Guariti: 3.837.518 (+10.534)

Ricoverati: 8.334 (-579) di cui in Terapia Intensiva: 1.142 (-64)

Tamponi: 65.673.453 (+249.911)

Totale casi: 4.209.707 (+3.738, +0,09%)

15.58 - Tre Regioni in zona bianca da lunedì - Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 31 maggio. Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla.

14.40 - Cillessen positivo - Il portiere del Valencia, Jasper Cillessen, è risultato positivo al coronavirus e non viaggerà con l'Olanda in direzione Portogallo per l'amichevole di preparazione all'Europeo prevista per il 2 giugno contro la Scozia. Come riporta la Federcalcio, il giocatore è asintomatico e verrà temporaneamente sostituito da Bizot, che era stato escluso dalla lista definitiva dei convocati.

12.45 - Vaccini, dal 3 giugno si apre a tutte le fasce (fino ai 16 anni) - Dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione fino ai 16 anni, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. È quanto annuncerà una circolare della struttura commissariale per l’emergenza di Francesco Figliuolo, non ancora diffusa. "È molto probabile che dagli inizi della settimana prossima anche l'Aifa darà il via libera al vaccino per il target dai 12 anni ai 15 anni, parliamo di circa due milioni e 300mila ragazzi. Nel piano li avevo già previsti a marzo e quindi siamo in grado di procedere anche su questa classe".

11.05 - L’indice Rt nazionale ancora in calo: è a 0,72 - Scende per la terza settimana consecutiva l’indice Rt in Italia. Secondo l’ultimo monitoraggio della Cabina di regia, nell’ultima settimana si attesta a 0,72. La scorsa settimana era di 0,78.Anche l’incidenza risulta in decrescita: per il periodo 17-23 maggio, preso in considerazione dall’Iss, risulta essere di 51 casi ogni 100mila abitanti contro 73 della scorsa settimana.

VENERDÌ 28 MAGGIO

19.00 - Il bollettino odierno in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 243.967 tamponi e individuati 4.147 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 253.193, 6.836 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 171 persone affette da Coronavirus per un totale di 125.793 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 253.193 (-6.836)

Deceduti: 125.793 (+171)

Dimessi/Guariti: 3.826.984 (+10.808)

Ricoverati: 8.913 (-483)

di cui in Terapia Intensiva: 1.206 (-72)

Tamponi: 65.423.542 (+243.967)

Totale casi: 4.205.970 (+4.147, +0,1%)

16.45 - tutti i negativi i test effettuati sul gruppo squadra - La Francia può continuare serenamente la marcia di avvicinamento a Euro2020. Tutti i giocatori e i membri dello staff tecnico di Didier Deschamps sono infatti risultati negativi al coronavirus, come ha annunciato oggi la Federcalcio . La Nazionale si è radunata ieri e continuerà a restare nella bolla di Clairefontaine fino all'inizio della competizione.

14.14 - Ghirelli avverte: "Non sarà facile convincere i tifosi a tornare allo stadio" - "E' una Serie C bellissima, peccato manchi il pubblico: mi immagino cosa sarebbe stato con la presenza dei tifosi. Purtroppo per il 30 maggio non ci è stata data la deroga per aprire ai tifosi, ma stiamo studiando con i club come poter consentire anche alla tifoseria ospite di partecipare ai match di ritorno, per garantire una sorta di equità sportiva": nell'intervista post sorteggi dei playoff, ai microfoni di Eleven Sport, esordisce così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Che ha poi proseguito: "E' stato un campionato difficile e stressante per tutti, ma ne usciamo bene, guardiamo il lato positivo e la ripresa di una sorta di normalità, fissata al 2 giugno. Certo, non sarà semplice: è un anno e mezzo che le abitudini sono cambiante, si sta a casa in famiglia nel weekend, non sarà facile riportare gente allo stadio, e la paura del virus non sarà facile da superare per intero. La partita contro questo subdolo nemico non è effettivamente finita, è sempre li dietro l'angolo, quindi gioia, felicità ma grande attenzione. Ricordo che le partite rinviate sono state più di 120, il periodo tra metà ottobre e novembre ha visto anche un rischio serio di interrompere il campionato, l'attacco epidemiologico cui erano sottoposte le squadre non era indifferente, ma i club hanno risposto bene".

12.40 - Bassetti: "Ora aprire le vaccinazioni a tutti" - "Bisogna aprire le prenotazioni del vaccino a tutti, proprio come ha fatto l'Alto Adige. E' davvero un'ottima idea. Non ha più senso mantenere rigide limitazioni, perché i rischi sono simili tra 40enni e 30enni. Quindi bisogna aprire a tutti". Cosi' all'AGI l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

9.29 - Olimpiadi sempre più a rischio, il Giappone prolunga l'emergenza - Il governo giapponese domani dovrebbe estendere la durata dello stato di emergenza sanitaria per il Covid-19 dichiarato a Tokyo e in altre otto regioni, a causa della situazione dei contagi e meno di due mesi prima delle Olimpiadi in programma nella capitale giapponese. L'emergenza sanitaria, che comporta il divieto di servire alcolici in bar e ristoranti e l'obbligo di chiuderli alle 8 di sera, tra le altre restrizioni come limitare l'accesso del pubblico agli eventi sportivi, e' in vigore in queste nove prefetture fino al prossimo giorno 31. Il governo prevede ora di estenderla fino alla fine di giugno.

GIOVEDÌ 27 MAGGIO

19.44 - Niente finale di EL per il presidente del Villarreal - Nove giorni fa era risultato positivo al coronavirus, ma nonostante la guarigione Fernando Roig non potrà alla finale di Europa League in programma stasera Danzica. La UEFA, infatti, ha impedito al presidente del Villarreal di recarsi allo stadio per assistere alla sfida contro il Manchester United, un vero e proprio appuntamento con la storia per il club spagnolo: non è trascorso un periodo sufficiente per poter entrare nella "bolla". Roig ha così deciso di tornare in Spagna.

💥 Informa @JuanIgual ❌ Fernando Roig, presidente del @VillarrealCF, NO podrá asistir a la #UELfinal 📆 La @UEFA entiende que no ha pasado tiempo suficiente desde el contacto con el virus para estar en la burbuja del equipo ✈️ El presidente ha decidido regresar a España#UEL pic.twitter.com/v1ejq0U5Su — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 26, 2021

17.30 - Il bollettino di oggi in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 260.962 tamponi e individuati 3.937 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 260.029, 8.116 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 121 persone affette da Coronavirus per un totale di 125.622 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 260.029 (-8.116)

Deceduti: 125.622 (+121)

Dimessi/Guariti: 3.816.176 (+11.930)

Ricoverati: 9.396 (-484)

di cui in Terapia Intensiva: 1.278 (-45)

Tamponi: 65.179.575 (+260.962)

Totale casi: 4.201.827 (+3.937, +0,09%)

14.34 - In arrivo 8.5 milioni di dosi di vaccino - Inizia oggi l'ultima fase dell'approvvigionamento di vaccini previsto per il mese di maggio, con l'arrivo nei prossimi giorni di complessivi 8,5 milioni di dosi circa. Il commissario Figliuolo ha detto che "il quantitativo complessivo è in linea con le previsioni degli approvvigionamenti da parte delle case farmaceutiche che producono i quattro vaccini attualmente impiegati nella campagna vaccinale: Pfizer, Moderna, Vaxzevria e Janssen".

12.34 - Ministro Speranza: "Guardiamo con fiducia al futuro" - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, guarda con ottimismo al futuro dell'Italia in ottica pandemica: "Oggi possiamo affrontare il Covid con maggiore fiducia, soprattutto grazie alla presenza dei vaccini e grazie a un quadro epidemiologico che è più incoraggiante rispetto alle settimane precedenti".

9.17 - I numeri di tifosi attesi per la finale di Champions League - La UEFA ha annunciato la presenza di 16.500 tifosi all'interno dello stadio Dragao di Porto per la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea in programma sabato sera alle 21. Si tratta del 33% della capacità totale.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO

21.31 - Nessun positivo nel Giro d'Italia, il comunicato - Non vi sono casi di positività al Covid-19 nella carovana del 104/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi ha osservato il secondo e ultimo giorno di riposo. La Rcs Sport, la società che organizza la corsa rosa, fa sapere che, "in conformità con il protocollo sanitario del Giro d'Italia, sviluppato in accordo con le 'regole per l'organizzazione e la partecipazione a eventi di ciclismo su strada nel contesto della pandemia di Coronavirus' dell'Uci, e in linea con le misure di contenimento dettate dal ministero della Salute della Repubblica italiana, tutte le squadre (corridori e staff) sono state sottoposte ai test PCR ieri sera".

19.50 - Draghi: "Certificato verde sarà pronto a metà giugno" - Il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio UE ha parlato così della pandemia: "Il Consiglio e il Parlamento Ue sono d'accordo, il certificato verde sarà pronto a metà giugno. Restano da definire dei dettagli su cui aspettiamo la pronuncia dell'Ema, come la durata del passaporto".

17.34 - I numeri della pandemia di quest'oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 252.646 tamponi e individuati 3.224 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 276.439, 8.294 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 166 persone affette da Coronavirus per un totale di 125.501 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 268.145 (-8.294)

Deceduti: 125.501 (+166)

Dimessi/Guariti: 3.804.246 (+11.348)

Ricoverati: 9.880 (-452) di cui in Terapia Intensiva: 1.323 (-59)

Tamponi: 64.918.613 (+252.646)

Totale casi: 4.197.892 (+3.224, +0,08%)

15.29 - Euro 2020: a Wembley per la finale potrebbero non esserci restrizioni per il pubblico - La finale dell'Europeo, in programma il prossimo 11 luglio a Wembley, potrebbe svolgersi senza restrizioni né limitazioni di pubblico, davanti a 90mila spettatori. E' questa la speranza delle autorità britanniche dopo gli ottimi risultati, in termini di contenimento dei contagi, registrati negli eventi pubblici organizzati tra aprile e maggio in Inghilterra. Nell'ambito della graduale riapertura voluta da Downing Street, sono stati organizzati una decina di test di sostenibilità - tra i quali una seminale di Fa Cup e la finale di Coppa di Lega, oltre a concerti, e serate in discoteca - che avevano coinvolto in totale 58mila persone. Gli esami che sono stati condotti nelle settimane successive hanno evidenziato solo 15 positività, nessuno tra gli spettatori delle due partite. Un esito che fa ben sperare il Ministro della Cultura, Oliver Dowden, pronto ad aumentare il numero di spettatori consentito durante gli europei. "Non vedo l'ora di poter vedere Wembley nuovamente pieno, potrebbe anche non mancare tanto tempo", le parole di Dowden. Le prime due gare che si svolgeranno a Wembley - il doppio impegno dell'Inghilterra contro la Croazia (13 giugno) e la Scozia (18 giugno) - si giocheranno davanti a 22mila tifosi: qualora, però, dal 21 giugno il governo britannico decidesse di eliminare - come appare probabile - la regola del distanziamento interpersonale, la finale di Euro 2021 potrebbe svolgersi in una cornice inedita, almeno negli ultimi 15 mesi, in un Wembley tutto esaurito.

15.06 - Moderna: "Vaccino per i 12-18enni efficace al 100% e sicuro" - Il vaccino contro il Covid prodotto da Moderna se somministrato ai ragazzi fra i 12 e i 18 anni è efficace al 100% e sicuro fa sapere l’azienda che precisa che già dopo la prima dose l’efficacia è del 93%. I dati sulle sperimentazioni dovrebbero essere presentati alle autorità nel mese di giugno.

12.11 - Von der Leyen: "Quasi un miliardo di dosi di vaccino nel secondo semestre del 2021" - Sono in arrivo nel secondo semestre del 2021 981 milioni di dosi di vaccino contro il Covid desinate ai paesi dell’Unione Europea. Lo ha fatto sapere la presidente della Commissione Ue Von der Leyen: nel dettaglio tra luglio e settembre dovrebbero arrivare 529 milioni di dosi, di cui oltre 100 milioni di AstraZeneca, mentre altre 452 milioni di dosi dovrebbero essere consegnate nell’ultimo trimestre dell’anno.

9.05 - Sileri: "In estate via la mascherina dove non c’è assembramento" - Con la metà della popolazione con almeno una dose di vaccino «la mascherina all’aperto può essere abbassata» dice il sottosegretario alla Salute Sileri "Ci vorranno 4-8 settimane al massimo. Per l’estate, secondo me, la mascherina ce la rimettiamo in tasca. All’aperto, dove non c’è assembramento".

MARTEDÌ 25 MAGGIO

22.01 - Oltre 31 milioni le dosi somministrate di vaccino contro il Covid in Italia - 31.060.071 le dosi somministrate in Italia, il 94,2% del totale di quelle consegnate, che sono finora 32.975.467. Superata anche la soglia dei 10 milioni di italiani che hanno già completato il ciclo vaccinale: 10.275.622, il 17,34% della popolazione. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17.09 di oggi

19.55 - Tokyo 2020, sale l'allerta - Gli USA hanno raccomandato agli americani di non viaggiare in Giappone, Paese che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici, a causa del Covid-19. L'indicazione arriva dal Dipartimento di Stato, che ha alzato al massimo livello l'allerta.

17.35 - I numeri della pandemia di oggi - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 107.481 tamponi e individuati 2.490 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 276.439, 4.653 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 110 persone affette da Coronavirus per un totale di 125.335 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 276.439 (-4.653)

Deceduti: 125.335 (+110)

Dimessi/Guariti: 3.792.898 (+7.032)

Ricoverati: 10.332 (-239) di cui in Terapia Intensiva: 1.382 (-28)

Tamponi: 64.665.967 (+107.481)

Totale casi: 4.194.672 (+2.490, +0,06%)

11.37 - Italia, oggi la seconda dose di vaccino - I calciatori della Nazionale si sottoporranno questa mattina alla somministrazione della seconda dose del vaccino contro il Covid 19 presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma e presso l’IRCCS Humanitas di Rozzano (Milano) e nel pomeriggio raggiungeranno il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA) per iniziare la preparazione in vista del Campionato Europeo che prenderà il via il prossimo 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Sono 33 gli Azzurri convocati da Roberto Mancini per questa prima fase del raduno, che prevede una seduta di allenamento al giorno da domani a giovedì e che si concluderà venerdì alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari al termine dell’amichevole con San Marino.

10.03 - Dal Pino e i vaccini: "È fondamentale, ci stiamo lavorando" - Il presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato della possibilità di avere tutti i calciatori vaccinati per la prossima stagione: “Assolutamente sì, è importante farlo anche perché a luglio inizieranno i ritiri e li vorremmo fare in tutta sicurezza, anche con un ritorno alla normalità. Veniamo da due stagioni in cui la complessità logistica è stata enorme. I vaccini sono un punto fondamentale, ci stiamo lavorando a livello di FIGC e di tutte le categorie”.

LUNEDÌ 24 MAGGIO