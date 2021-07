live È il giorno di Belgio-Italia: pochi dubbi per gli azzurri, De Bruyne ci sarà

vedi letture

Tutte le ultime sulla sfida degli azzurri, in diretta testuale. Premi F5 se ci segui da desktop per aggiornare.

Belgio contro Italia, è il giorno del quarto di finale più atteso di Euro 2020. Da noi tifosi azzurri, ma anche da tanti appassionati perché si affrontano la prima e la settima nazionale del ranking FIFA. Calcio d'inizio alle 21 a Monaco di Baviera, vivete con noi l'avvicinamento a questa gara decisiva.

13.20 - Le ultime sul Belgio - Hazard no, De Bruyne sì. Queste le ultime sui due grandi acciaccati in casa Belgio in vista della sfida contro l'Italia di questa sera alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il centrocampista del Manchester City dovrebbe aver smaltito del tutto l'infortunio alla caviglia rimediato nella sfida contro il Portogallo, mentre l'esterno non verrà rischiato, dopo il problema muscolare accusato domenica scorsa. Al suo posto probabile l'inserimento di Dries Mertens, al momento in vantaggio su Carrasco. Per il resto formazione fatta, con Courtois in porta, Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen in difesa, Witsel e Tielemans comporranno la linea mediana, con Thorgan Hazard e Meunier sugli esterni.

12.29 - Italia rientrata in albergo dopo la rifinitura - Conclusa la rifinitura di questa mattina, svolta al campus del Bayern, l’Italia è rientrata pochi minuti fa all’albero di Monaco di Baviera dove è in ritiro in vista del quarto di finale di questa sera contro il Belgio. Sensazioni positive da Chiellini, in ballottaggio con Acerbi per guidare la difesa al fianco di Bonucci. In attacco, Chiesa sempre favorito su Berardi per una maglia dal primo minuto. Tornando al programma degli azzurri, ora pranzo e riposo, per poi muoversi nel pomeriggio verso l’Allianz Arena.

12.19 - In Belgio c'è fiducia - C’è fiducia in Belgio per il quarto di finale di questa sera contro l’Italia. Lo certificano i sondaggi lanciati online dai principali media sportivi. Sulle pagine di HLN, per esempio, il 79 per cento dei quindicimila votanti immagina una vittoria dei Diavoli Rossi ai danni degli azzurri.

11.49 - Lukaku spauracchio per Donnarumma - Un nemico in più per l’Italia, la cabala e i precedenti. Quelli tra Gianluigi Donnarumma e Romelu Lukaku. I due si fronteggeranno ancora una volta questa sera nei quarti di finale di Euro 2020. Si tratta della quinta occasione, e i precedenti non sono particolarmente favorevoli: i due si sfidati in quattro derby, tre volte ha trionfato l’interista e una sola l’ormai ex milanista. Soprattutto, in tutte e quattro le occasioni Lukaku è riuscito a segnare un gol.

11.25 - I precedenti: 14 vittorie dell'Italia su 22 confronti - La prima volta si giocò nel maggio 1913 e vinse l’Italia. La gara di questa sera sarà la numero 23 tra gli azzurri e il Belgio, settimo avversario più affrontato nella nostra della nostra nazionale. I precedenti pesano decisamente a nostro favore: su 22 partite, 14 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. 43 i gol segnati dagli azzurri, 24 quelli subiti. Bilancio abbasta simile se si considerano solo le gare ufficiali, dove i precedenti sono sei: tre vittorie Italia, due pareggi e una sconfitta. Negativo l’unico precedente in un quarto di finale degli Europei, nel 1972, quando il Belgio eliminò l’Italia e chiuse poi al terzo posto la competizione. Decisamente meglio gli ultimi confronti a EURO: sia nel 2000 che nel 2016 abbiamo battuto i Diavoli Rossi, alla fase a gironi, col risultato di 2-0.

11.10 - Due incognite per il Belgio - Pretattica o no? È questo il dilemma. Il ct Martinez l’ha definita “una corsa contro il tempo”, i Diavoli Rossi aspettano novità circa le condizioni di Eden Hazard e Kevin De Bruyne, doloranti dopo la sfida col Portogallo. Il fantasista del Manchester City dovrebbe essere a disposizione, più complicato che possa esserci dal primo minuto anche Hazard senior: Mertens in vantaggio su Carrasco per affiancare lo stesso KdB e Lukaku nel tridente offensivo.

11.00 - Le ultime sull'Italia: Mancini ha pochi dubbi - Formazione praticamente scelta per il ct azzurro, con un paio di vere incognite. Confermato il centrocampo con Verratti insieme a Jorginho e Barella, come terzino destro agirà Di Lorenzo. Il principale ballottaggio è quello in difesa, tra Chiellini e Acerbi, con il capitano azzurro leggermente in vantaggio per fronteggiare Lukaku. In attacco, scala posizioni Chiesa che potrebbe partire da titolare al posto di Berardi con Immobile e Insigne.