live È il giorno di Italia-Spagna: le ultime sulla grande sfida di Wembley

vedi letture

Tutte le ultime sulla sfida degli azzurri, in diretta testuale. Premi F5 se ci segui da desktop per aggiornare.

Euro 2020 entra nella sua fase finale. È il giorno di Italia contro Spagna, prima semifinale dell'Europeo itinerante. Appuntamento alle 21 a Wembley, segui l'avvicinamento alla gara sulle pagine di TuttoMercatoWeb.

15.50 - Spinazzola tornato in Italia: "Ho scritto ai miei compagni" - Dopo l'operazione per la rottura del tendine d'achille, riportata nella sfida contro il Belgio di venerdì, Leonardo Spinazzola è rientrato circa un'ora fa in Italia, all'aeroporto di Ciampino, direttamente dalla Finlandia. Il giocatore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha solo affermato di aver già mandato un messaggio in privato ai suoi compagni in Nazionale in vista della gara contro la Spagna di questa sera, valida per la semifinale di Euro 2020.

15.07 - A far l'amore comincia tu... nel riscaldamento - L’Italia si riscalderà al ritmo di “A far l’amore comincia tu”. Tra le canzoni più famose di Raffaella Carrà, idolo nazionale scomparsa ieri all’età di 78 anni, sarà inserita nella playlist del riscaldamento azzurro prima della gara contro la Spagna per omaggiare la memoria. La FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di poter ricordare la Raffaella nazionale in questo modo: “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina - donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”.

15.00 - Spagna, già svolta la riunione tecnica - Si è già conclusa, riporta Sky, la riunione tecnica in casa Spagna. Bocche cucite sulle scelte di Luis Enrique, anche se dovrebbero trovare conferma le anticipazioni con Laporte al fianco di Pau Torres in difesa.

14.50 - Venditti e un concerto a metà per seguire la nazionale - Doppio concerto per chi ha prenotato i biglietti per seguire lo spettacolo di Antonello Venditti, questa sera a Cervere, provincia di Cuneo. Come annunciato dal cantautore, ci saranno due concerti in uno, con un intervallo di praticamente due ore. Il primo sarà infatti prima di Italia-Spagna, il secondo dopo la partita, che lo stesso Venditti guarderà insieme al suo pubblico su un maxischermo.

14.16 - I precedenti: è la gara più giocata agli Europei - Italia-Spagna metterà per la settima volta le due nazionali di fronte in una fase finale degli Europei. Si tratta della gara più disputata nella storia di questa competizione, ma anche di una delle più giocate nella storia di entrambe le nazionali: finora, è stata giocata in ben 37 occasioni. Bilancio di parità assoluta: undici vittorie a testa, quindici i pareggi. Negativo l’ultimo precedente, un 3-0 incassato nelle qualificazioni mondiali da Ventura, fa sorridere però l’ultima gara giocata agli Europei, un indimenticabile 2-0 firmato da Chiellini e Pellé nel 2016.

13.40 - Si giocherà sotto la pioggia? - Il tempo londinese, si sa, è quello che è. Il rischio di giocare sotto la pioggia è sempre concreto: per esempio, in questi minuti si è sviluppato un vero e proprio acquazzone sulle strade della City.

12.45 - Allenamento concluso - È terminato pochi minuti fa l'allenamento di rifinitura dell'Italia in vista della gara di stasera. Ora si torna in albergo, pranzo e riposo poi nel pomeriggio la consueta riunione tecnica. Non sono attese particolari novità per quanto riguarda la formazione, con Emerson a sinistra come unico inserimento al posto dell'infortunato Spinazzola.

12.20 - Ventimila tifosi italiani e spagnoli previsti a Wembley - Saranno almeno ventimila i tifosi italiani o spagnoli presenti stasera a Wembley per la semifinale di Euro 2020. È questo l’aggiornamento che arriva dopo il consueto meeting pre-partita svolto dalla UEFA. Nello specifico, attesi circa 11 mila tifosi italiani contro 9 mila tifosi iberici. Resta però una grande incognita, perché non è possibile stabilire un numero esatto per ciascuna delle due tifoserie, visto che la quota restante di biglietti (circa 40mila) è in libera vendita a pubblico generico.

12.00 - Italia in azzurro, Spagna in bianco - Formalmente, giochiamo in casa: per questo motivo, questa sera i ragazzi di Mancini scenderanno in campo vestiti da azzurro. Alla Spagna la divisa ospite: gli iberici indosseranno il bianco.

11.50 - Fabregas: “Stasera una finale anticipata” - “Quella di stasera sarà una finale anticipata, si affronteranno le due nazionali più forti del torneo”. Parole di Cesc Fabregas. Leggi tutta l’intervista dell’ex centrocampista spagnolo a TMW!

11.36 - Le ultime sulla Spagna: un solo vero dubbio per Luis Enrique - Morata ci sarà, e con lui una squadra sulla quale il ct iberico ha un solo vero interrogativo da sciogliere: chi affiancherà Pau Torres al centro della difesa. Laporte non è al meglio e la convivenza tra i due non ha sempre convinto, ragion per cui è insidiato dal giovane Eric Garcia ma al momento segnalato in vantaggio. In attacco Ferran Torres e Dani Olmo (al posto dell'infortunato Sarabia) con l'ariete juventino.

11.30 - Le ultime sull'Italia: Mancini non cambia - Questa volta, i dubbi stanno a zero o quasi. Rispetto all'undici visto in campo contro il Belgio, l'unica novità negli azzurri dovrebbe essere la presenza, per causa di forza maggiore, di Emerson Palmieri a sinistra al posto di Spinazzola. Confermata la coppia centrale Bonucci-Chiellini, così come Chiesa nettamente favorito su Berardi nel tridente con Insigne e Immobile.