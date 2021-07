live È il giorno di Italia-Spagna: le ultime sulla grande sfida per andare in finale

vedi letture

Tutte le ultime sulla sfida degli azzurri, in diretta testuale. Premi F5 se ci segui da desktop per aggiornare.

Euro 2020 entra nella sua fase finale. È il giorno di Italia contro Spagna, prima semifinale dell'Europeo itinerante. Appuntamento alle 21 a Wembley, segui l'avvicinamento alla gara sulle pagine di TuttoMercatoWeb.

11.36 - Le ultime sulla Spagna: un solo vero dubbio per Luis Enrique - Morata ci sarà, e con lui una squadra sulla quale il ct iberico ha un solo vero interrogativo da sciogliere: chi affiancherà Pau Torres al centro della difesa. Laporte non è al meglio e la convivenza tra i due non ha sempre convinto, ragion per cui è insidiato dal giovane Eric Garcia ma al momento segnalato in vantaggio. In attacco Ferran Torres e Dani Olmo (al posto dell'infortunato Sarabia) con l'ariete juventino.

11.30 - Le ultime sull'Italia: Mancini non cambia - Questa volta, i dubbi stanno a zero o quasi. Rispetto all'undici visto in campo contro il Belgio, l'unica novità negli azzurri dovrebbe essere la presenza, per causa di forza maggiore, di Emerson Palmieri a sinistra al posto di Spinazzola. Confermata la coppia centrale Bonucci-Chiellini, così come Chiesa nettamente favorito su Berardi nel tridente con Insigne e Immobile.