14.15 - Alla vigilia della gara di ritorno tra Roma e Ajax, Paulo Fonseca parla in conferenza stampa per presentare il match che potrebbe regalare ai giallorossi l'accesso alle semifinale dell'Europa League. Di seguito le sue parole:

Che tipo di atteggiamento vuole vedere dalla Roma?

"Tutti noi sappiamo che è la partita più importante della stagione fino ad oggi. Davanti abbiamo una squadra fortissima, non dobbiamo pensare alla squadra di Amsterdam. Voglio una squadra che lotti come se non ci fosse stata la gara d'andata. Voglio una squadra che lotti per vincere sapendo che anche loro lo vorranno. So che i ragazzi hanno capito l'importanza di questo momento".

L'Ajax ha sempre fatto bene in trasferta in Europa?

"Per questo dico che la qualificazione non è chiusa. Loro sono forti e verranno qua per vincere, dobbiamo capire che dobbiamo essere concentrati".

Giocherà Calafiori domani?

"Sì, Calafiori è entrato bene ad Amsterdam e giocherà domani"

Sul lavoro degli esterni?

"Questo tipo di partite sono gare dove i dettagli sono fondamentali. Abbiamo lavorato su questi dettagli difensivi, l'importante è che la squadra resti concentrata difensivamente".

La componente psicologica quanto conta?

"Tutti noi possiamo capire che non possiamo sbagliare questa partita. Dobbiamo essere emotivamente equilibrati, ad Amsterdam abbiamo avuto momenti difficili ma abbiamo mantenuto l'equilibrio e abbiamo cambiato la partita. Voglio questo equilibrio domani".

Come sta Karsdorp?

"Sta facendo una grande stagione, può ancora migliorare".

Come sta Smalling?

"Ha iniziato ora il lavoro individuale in campo, è vicino al ritorno ma deve sentirsi pronto".

L'aggressione dell'Ajax preoccupa?

"Loro pressano alti e bene, spesso a uomo e noi ci siamo preparati. Sarà un momento della partita importante, uscire da questa pressione forte. Ci siamo preparati".

