live Hellas, Juric: "Al Parma sta girando tutto male. Kalinic si è infortunato, giocherà Lasagna"

14.00 - Alla vigilia del match del Bentegodi contro il Parma, che chiuderà il quadro del ventiduesimo turno di Serie A, il tecnico del Verona Ivan Juric risponderà alle domande dei giornalisti direttamente dalla sede del club. L'inizio della conferenza, che si svolgerà in forma telematica, è previsto per le 14:15. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

14.21 - Inizia la conferenza stampa.

Il Parma ha una classifica deficitaria, ma un organico di tutto rispetto. Qual è la difficoltà di questo match?

"Le difficoltà sono le solite: se non sei giusto rischi con tutti. Il Parma ha investito molti soldi su grandi talenti europei, ma gli sta girando tutto male. Mi aspetto una partita difficilissima, perché le differenze tra le ultime dodici sono sottilissime, dipende dai dettagli e dalla forma".

Veloso può esserci? Chi gioca tra Kalinic e Lasagna?

"Veloso ha appena iniziato ad allenarsi, va in panchina e può entrare in caso di emergenza. Giocherà Lasagna, Kalinic oggi si è fatto male e mi dispiace tanto perché aveva iniziato a far intravedere qualcosa dei tempi di Firenze".

Qual è l'idea per integrare Lasagna?

"L'altro giorno ho provato una cosa che non è andata bene, per il momento. Un'idea ce l'ho, in settimana abbiamo lavorato in quel senso e mi sembra abbia fatto passi in avanti. In questo momento gli spazi chiusi non sono per lui. Mi sembra stia iniziando a fare cose interessanti".

Come sostituirà Zaccagni e Faraoni?

"Mi sembra si sappia".

Quali sono le difficoltà di questo momento?

"Per un periodo ci siamo allenati solo per fare risultato, per avere molta sostanza. Poi abbiamo iniziato a lavorare, i primi effetti si sono visti con Spezia e Crotone. Mi auguravo una crescita ulteriore, invece ci sono state due partite in cui non abbiamo fatto bene. Si può perdere, non è quello il problema, ma le prestazioni nei primi tempi dovevano essere diverse. Bisogna essere molto attenti, perché le partite sono molto difficili e toste. Dobbiamo tornare ad essere tosti, lavorare sui particolari, e cercare di migliorare in tutti gli aspetti, inserendo bene anche i nuovi giocatori".

Come state vivendo quanto successo a Gresele?

"Prima della partita è arrivata questa brutta notizia. Noi siamo molto legati ai Primavera, fanno tanti allenamenti con noi, spesso fanno da sparring partner. Andrea è uno che piace a tutti, è sveglio, sia come ragazzo che come giocatore: ci dispiace molto. Speriamo che le notizie siano confortanti, che vada fuori pericolo. È stata una brutta mattinata".

Che infortunio ha avuto Kalinic?

"Ci voleva molto perché iniziasse a farci vedere qualcosa. Lunedì doveva comunque giocare Lasagna, ma lui faceva comunque cose da giocatore vero. In questo momento l'abbiamo perso, non lo so, per un tempo non breve".

Favilli andrà in panchina?

"Ha lavorato a parte, dovrebbe iniziare a lavorare col gruppo settimana prossima".

In mezzo ci possiamo aspettare sorprese?

"Vieira e Sturaro non possono giocare dall'inizio. Ilic ha fatto bene quando è entrato, anche se deve migliorare certe cose. Barak può giocare in quel ruolo, ma lo preferisco più quando lega centrocampo e attacco".

Perché a Udine ha schierato Gunter e non Magnani? C'è la possibilità di vedere Gunter sul centro-sinistra?

"Anch'io vedo bene Magnani in mezzo, ma ci sono momenti in cui non va bene. Rimango dell'idea che abbia caratteristiche fenomenali, anche a Udine è entrato e ha cambiato la partita lui. Secondo me ha cali di attenzione in settimana che io non voglio vedere. Se diventa un giocatore sul quale posso puntare sempre con serenità può diventare un top player. Gunter non lo vedo sul centro-sinistra: Magnani può giocare da braccetto in certe partite, se invece riporto Gunter a sinistra, considerando anche le partite dello scorso anno, perde molto".

Cosa non è andato nelle ultime trasferte?

"Abbiamo passato un periodo in cui la difesa non faceva granché e Silvestri parava molto. Poi un altro nel quale Marco non ha fatto un intervento, in cui ho visto cose giuste, in cui eravamo compatti. Nelle ultime due partite male: sui calci piazzati, sulla concentrazione, sulle scelte, sulla fisicità. Abbiamo fatto errori anche banali. La fase difensiva dipende molto anche dalla concentrazione, dalla voglia di non prendere gol, e nelle ultime due partite sotto questo profilo abbiamo fatto male".

14.36 - Finisce la conferenza stampa.