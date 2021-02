live Hellas, Sturaro: "Juric cambiato in meglio, ha influito nella mia scelta. Qui per ritrovare me stesso"

16.00 - Giornata di presentazione per Stefano Sturaro: il nuovo centrocampista dell'Hellas Verona, acquistato a gennaio dal Genoa in prestito con diritto di riscatto, risponderà alle domande dei giornalisti direttamente dalla sede del club. L'inizio della conferenza, che si svolgerà in forma telematica, è previsto per le 16.15. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

Quanto è stato importante il tuo rapporto con Juric per il tuo arrivo. Come l'hai ritrovato?

"Il mister è cresciuto, come sono cresciuto io. Ha limato delle parti del suo carattere e del suo essere allenatore, io l'ho avuto nel suo primo anno. Credo sia cambiato in meglio. Nella mia scelta è stato molto importante: quando tornai al Genoa dalla Juve fu lui la causa, poi quando tornai purtroppo era andato via. Ma come allora è stato determinante".

Sei già pronto per la prossima partita?

"Mi sento bene, devo lavorare. Sono disponibile, poi è ovvio abbia bisogno di tempo per mettere benzina. Ma sono disponibile a tutti gli effetti".

Perché il Genoa parte sempre male, per poi rimettersi in carreggiata? Qual è il compagno che ti ha più impressionato?

"Genova è una piazza molto particolare, con delle dinamiche che sono difficili da spiegare se non si vivono realmente. Non so dare una risposta. So solo che, da quando sono tornato, il Genoa ha sempre avuto ottimi giocatori. Mi hanno impressionato tutti a livello fisico e mentale: si vede che hanno una preparazione importante. Devo ancora capirli bene nello specifico, ma se il Verona ha fatto così bene negli ultimi anni è perché ci sono dei valori importanti".

Cosa cerchi a Verona?

"Ho bisogno di ritrovare me stesso, delineare un futuro importante. Dopo una partenza sprint, ero arrivato a un punto della mia carriera in cui non capivo più quale fosse la cosa giusta per me. Ho sbagliato alcune cose e forse sono stato gestito nel modo sbagliato, viste le molte partite ravvicinate. Verona può essere un trampolino di lancio per la seconda parte della mia carriera. Sento che, se messo nelle condizioni giuste, posso dare una grande mano".

A che condizioni ti riferisci?

"Non sono qui per fare una vacanza. Mi ritengo un grande professionista, dal primo all'ultimo minuto darò sempre il cento percento, ogni giorno. Verona per me può essere un trampolino di lancio, poi il tempo dirà se tutti avremo avuto ragione. Penso possa essere la situazione ideale per me: per l'allenatore, per la società, per la squadra. Per tante cose".

È anche un punto d'arrivo.

"Spero di far bene: se così fosse il Verona probabilmente ci farà un pensiero, e io ne sarei contento".

Sei arrivato in un momento strano: dopo un girone d'andata strepitoso ci sono stati due passi falsi. Come sta reagendo il gruppo?

"Ci stiamo allenando alla grande, questa settimana anche di più. Abbiamo dimenticato il risultato, ma stiamo lavorando sugli errori, per far sì che non si verifichino più. Poi il campionato di Serie A è molto difficile, e il girone di ritorno ancora di più: dovremo lavorare ancora di più per continuare a fare qualcosa di straordinario".

Qual sono i pericoli della partita di lunedì? Il tuo riscatto è molto alto...

"L'aspetto mentale è molto importante, e il mister cerca di tenere il morale alto. Ognuno reagisce a proprio modo alle difficoltà, in questo il mister è bravo e saprà indirizzarci. Sul riscatto ho già detto che sarei più che contento, e il Verona lo farà se sarà soddisfatto di quello che ho fatto".

Le sensazioni che avevi da fuori sono state confermate dopo il tuo arrivo?

"Il Verona, come d'altronde l'Atalanta, è una squadra simpatica all'esterno. Si vede molto questa voglia di lavorare, di faticare, per colmare dei limiti di qualsiasi tipo. Per questo la forza viene dal lavoro, dallo spirito di sacrificio, da un'emotività importante per quanto riguarda tutto l'ambiente. Questa è la sensazione che avevo da fuori, ed è stata confermata. Sono arrivato qui un po' giù di morale, e in un attimo sono tornato pieno di fame, di voglia di riscatto".