live Inter, Handanovic: "Conosciamo il Real: sta bene, ma proveremo a fermarlo"

9.45 - Un avvio di stagione un po' incerto per Samir Handanovic. Per superare il Real Madrid a San Siro servirà la miglior versione del capitano nerazzurro che, tra poco, parlerà in conferenza stampa insieme all'allenatore. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

Il Real sta benissimo: la preoccupa? - "Sono in ottimo stato di forma, fanno sempre gol davanti, starà a noi limitarli e fermarli. Li abbiamo incontrati l'anno scorso e li conosciamo"

Sei una bandiera del club, quanto pesa il pensiero del passato senza mai riuscire ad andare oltre le eliminatorie? - "Deve essere casomai uno stimolo, oggi siamo molto più esperti, consapevoli e determinati rispetto alle altre Inter. Qualcuno in passato è stato più bravo e noi non all'altezza, domani comincia un nuovo cammino"

