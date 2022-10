live Juventus, Allegri: "Partita vinta con un po' di follia e incoscienza"

Si è da poco conclusa la sfida contro il Lecce. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è atteso a momenti nella sala stampa dello stadio Via del Mare per commentare la vittoria contro i giallorossi. TMW seguirà live le parole dell'allenatore bianconero.

20.25 - Inizia la conferenza stampa



Cosa serve a questa Juventus per ritrovare la sua identità?

"Lo scorso anno siamo partiti male e poi abbiamo ritrovato la retta via. Quest'anno ci sono state diverse vicissitudini... A volte nel calcio succedono cose strane: McKennie non stava benissimo, è entrato poi Fagioli e ha fatto un grande gol. Poi abbiamo tanti infortunati, dobbiamo continuare così per arrivare al meglio al 13 novembre. Giocare nella Juventus non è semplice: oggi ci abbiamo messo un po' di follia e incoscienza, poi siamo stati anche un po' fortunati nel finale".

Fagioli adesso potremmo vederlo più spesso in campo?

"Deve conoscere di più il ruolo, però ha delle qualità importanti che deve continuare a lavorare".

Tante ammonizioni nel primo tempo, un po' di paura del Lecce?

"Grande rispetto per una squadra che se l'è sempre giocata contro chiunque. Siamo stati molto attenti ad una squadra che resta sempre in partita e ti dà fastidio fino alla fine".

Poteva esserci una prestazione diversa nella Juve, anche nella ripresa?

"Abbiamo avuto diverse situazioni favorevoli, facendo la partita che dovevamo fare. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, facendo una buona gara".

Quale calciatore del Lecce l'ha impressionata di più?

"Difficile trovarne uno in particolare, perché hanno tanti calciatori, anche giovani che possono metterti in difficoltà".

20.32 - Termina la conferenza stampa