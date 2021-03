live Juventus, Pirlo: "Ronaldo panchina concordata. Così è nata intuizione Danilo"

vedi letture

23:00 - Andrea Pirlo commenta la vittoria per 3-1 contro la Lazio all’Allianz Stadium nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

23:33 - Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

La decisione di Danilo in mezzo al campo come è nata?

“Fortunatamente è venuta questa intuizione l’altra sera in assenza di Bentancur e Arthur. Ho pensato a Danilo perché è intelligente, sa giocare a due tocchi e conosce il calcio e mi è venuta in mente l’altra sera”.

Come sta Ronaldo?

“Ronaldo sta bene, era già stato concordato con lui in settimana che avrebbe riposato questa sera. Normale vessa bisogno di riposo. Il cambio di modulo è stata una scelta quasi obbligata, sono cose che capitano durante la stagione e devi essere pronto ad attuare la soluzione migliore”.

Tra primo e secondo tempo cosa ha detto ai suoi ragazzi?

“Ho detto delle cose tattiche perché avevamo regalato i primi 20 minuti alla Lazio concedendo gol su errore in disimpegno. Era da mettere in preventivo perché Cuadrado non stava bene e alcuni giocatori erano fuori posizione. Nel finale di primo tempo ci eravamo già ripresi, gli ho detto solo due cose tattiche per migliorare”.

Come ha trovato Bonucci e Arthur? Le prestazioni di Rabiot e Kulusevski?

“Arthur e Bonucci hanno fatto un buon allenamento, è servito a loro per trovare un poi di condizione. Si sono allenati ieri con la squadra e hanno preso minutaggio. Rabiot e Kulusevski hanno fatto una grande partita ma non mi sorprendo, sono due ragazzi giovani che hanno potenzialità e possono migliorare ancora tantissimo”.

Sembra che dobbiate sempre attaccare per rendere al meglio…

“La nostra intenzione è di comandare sempre la partita poi a volte capita che hai meno energie. Stiamo giocando tanto e con gli stessi giocatori, capita che tu possa avere a volte meno possesso”.

Con stasera otto punti in rimonta ma anche quinto gol preso nel primo quarto d’ora…

“Bilancio positivo nel recuperare le gare ma negativo per l’approccio. Oggi siamo andati sotto per un nostro errore che ci ha fatto perdere un po’ di fiducia, I ragazzi poi sono stati bravi a reagire contro una Lazio che aveva anche avuto tutta la settimana per preparare la partita”.

Questo può diventare assetto l’tattico stabile?

“Tante volte abbiamo giocato con questo assetto, con due esterni e una seconda punta. Abbiamo quasi sempre giocato con quattro difensori tranne a Verona, questa è una soluzione che abbiamo già provato più volte”.

De Ligt come sta? Un commento su quel fallo di mano?

“Sentivo dai ragazzi che erano in panchine e in tribuna che poteva starci il rigore ma non ho avuto modo di rivederlo. De Ligt ha preso questa botta sabato scorso a Verona che non si è ancora riassorbita. Sta mattina ha provato a recuperare ma non poteva scendere in campo, speriamo possa tornare al più presto a disposizione”.

23:43 - Termina ora la conferenza stampa di Pirlo.