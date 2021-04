live Lazio, Farris: "Caicedo, Chiffi poteva lasciar correre. Oggi abbiamo dimostrato di esserci"

17.00 - La Lazio strappa una vittoria fondamentale al Verona grazie a un gol in pieno recupero di Milinkovic-Savic. Massimiliano Farris, vice di Inzaghi (in isolamento per via della positività al Covid) e oggi in panchina al suo posto, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

17.33 - Inizia la conferenza stampa.

Oggi sono mancate un po' le fasce, la partita è sembrata bloccata.

"Perché il Verona è una squadra intensa. Noi abbiamo preparato la partita per giocare centralmente, concedendo qualcosa sulle fasce. Volevamo portare palloni puliti agli attaccanti con il sostegno delle mezzali, sapendo che loro potevano rubarci il pallone, quindi dovevamo stare molto attenti".

Immobile è sembrato nervoso.

"A me è piaciuto tanto: ha combattuto con i difensori del Verona, ha avuto un'occasione e non è stato fortunato. Ho sentito Inzaghi e ci siamo detti che stiamo ritrovando il nostro Ciro, avremo sicuramente bisogno di lui nella volata finale".

Quanto è dispiaciuto per il gol annullato a Caicedo?

"Sono dispiaciuto molto perché aveva fatto un grande gol. Dal campo non ho avuto la percezione di questa sbracciata, ho rivisto le immagini e per la linea che ha tenuto Chiffi poteva lasciar correre. In realtà l'aveva fatto, ma quando ti chiama Orsato al VAR si entra in un'altra dimensione".

Si è avvertita l'assenza di Inzaghi?

"La tecnologia gli ha permesso di starci vicino. Sono cinque anni che lavoriamo insieme, qualsiasi aggiustamento da fare in corsa era concordato e la disponibilità della squadra ci ha permesso di ottenere il risultato".

Adesso non si può più sbagliare...

"No, ma abbiamo dimostrato che nemmeno davanti possono sbagliare perché noi ci siamo. Questa partita, vinta così, vale doppio: ci siamo e lotteremo fino alla fine".

17.38 - Finisce la conferenza stampa.