Maurizio Sarri torna in panchina: tutti i numeri in Serie A del nuovo tecnico della Lazio

vedi letture

La Serie A accoglie di nuovo Maurizio Sarri, fresco di firma come nuovo allenatore della Lazio. Cinque i campionati di Serie A alle spalle per l’allenatore nativo di Napoli, che si è affacciato per la prima volta nella massima serie italiana guidando l’Empoli nella stagione 2014/2015, prima di approdare per tre stagioni al Napoli e (dopo l’intermezzo londinese) alla Juventus, per una sola annata. Un rendimento invidiabile quello del tecnico, visto che nelle 190 partite di Serie A con lui in panchina ha raccolto quasi il 60% dei punti disponibili, perdendo soltanto in 32 occasioni (considerando che per un anno era all’Empoli, niente male) e mettendo a segno dati notevoli soprattutto per quanto riguarda i gol fatti (quasi due a partita di media).

Lo score di Maurizio Sarri sulle panchine di Serie A

190 partite

113 vittorie

45 pareggi

32 sconfitte

384 punti

2,02 punti a partita di media

373 gol fatti

195 gol subiti

+178 differenza reti