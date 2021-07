live Lazio, Reina: "Vogliamo giocare come il Napoli di Sarri. Io titolare? Vedremo..."

Prima conferenza stampa nel ritiro della Lazio. A inaugurare la stagione, dopo la presentazione di Sarri venerdì scorso, è Pepe Reina, uno dei leader del gruppo biancoceleste. Alle 16.45 il portiere spagnolo parlerà davanti i giornalisti presenti per commentare l'inizio del nuovo ciclo biancoceleste. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Come avete vissuto l'Italia campione d'Europa? Avete sentito Ciro e Acerbi?

"Complimenti ai ragazzi, sono contento perché questo paese mi ha adottato. Sono otto anni che sono qui. Hanno battuto la Spagna, giusto che siano loro i campioni. Abbiamo scritto a Ciro e Acerbi, gli abbiamo fatto i complimenti".

Conosci bene Sarri, che differenze ci sono con Inzaghi? Un pregio e un difetto?

"Faremo in modo di adattarci alle sue idee e accorciare i tempi d'adattamento il più possibile. Ovviamente, dopo cinque anni con Inzaghi, un po' di tempo ci vuole: Sarri gioca in tutt'altra maniera. Non mi azzardo a dire pregi o difetti, altrimenti mi mena (ride, ndr). Sicuramente è un perfezionista, lavora tanto per raggiungere la perfezione. Sono fiducioso".

Può essere l'allenatore giusto?

"Mi auguro di sì, è un maestro di calcio. È una garanzia. Il ruolo del portiere è molto diverso di anno in anno, è sempre in continua evoluzione. Con Sarri il baricentro della squadra sarà più alto, la linea difensiva si muoverà in modo diverso. Poi alla fine quello che si chiede a un portiere è parare, dobbiamo dare sicureazza alla squadra".

I compagni hanno chiesto a te e Hysaj qualche consiglio su Sarri?

"Conosciamo perfettamente il mister, quindi possiamo dare consigli. Questo è un gruppo molto disponibile. Mi auguro che la Lazio giocherà un calcio bello, l'obiettivo è arrivare a giocare come il Napoli".

Il rapporto con Strakosha?

"Abbiamo un rapporto sincero di amicizia, ci vogliamo bene. Cerchiamo di dare il 100% per il bene della squadra, poi il mister deciderà chi giocherà o meno. Sarri ha già detto chi sarà il titolare? Ancora no, abbiamo ancora un'intera preparazione da fare. Sarà un'annata lunga, penso ci sarà spazio per tutti".

Cosa può dare Hysaj alla Lazio?

"È un'avventura sportiva che gli farà bene. Ha già lavorato molto con il mister, è avvantaggiato. Può fare molto comodo, anche perché può giocare in più ruoli".

