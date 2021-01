live Mandzukic-Milan, visite ok e domani le firme. Maldini: "La conferma di una strategia"

20.50 - Maldini su Mandzukic: "Nel calcio non bastano solo i bravi ragazzi. Stessa strategia dell'anno scorso" - Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ai microfoni di Sky ha parlato del nuovo acquisto Mario Mandzukic: "Innanzitutto credo che sia la conferma di una strategia. Siamo una squadra molto giovane con dei rinforzi già pronti. Questa strategia ci ha portato risultati l'anno scorso e ora continuiamo". Sull'inserimento di un giocatore come Mandzukic nello spogliatoio. Avete parlato con Ibrahimovic? "Non è proprio così. Noi conosciamo bene il carattere di Mandzukic, ci abbiamo parlato. Non ci confrontiamo con i giocatori per prenderne altri, abbiamo contatti continui con l'allenatore per questi tipi d'operazione. Ma non c'è bisogno nel calcio solo di bravi ragazzi ma anche di gente determinata in campo. Poi è il gruppo che trascina".

18.10 - Mandzukic avrà bisogno di almeno 15 giorni per poter scendere in campo - A Mario Mandzukic serviranno almeno 15 giorni di tempo per ritrovare una forma decente per poter tornare a disposizione di Pioli per la prima partita. Il croato è determinato a tagliare i tempi, ma comunque qualche giorno di allenamento prima di tornare in campo è fisiologico dopo gli ultimi mesi senza partite.

15.55 - Ok visite e idoneità: domani le firme Mario Mandzukic ha terminato visite mediche e idoneità sportiva. Domani le firme sul contratto a Casa Milan.

13.32 - Ora i test di idoneità Dopo le visite mediche, Mario Mandzukic svolge adesso i test d'idoneità sportiva alla clinica Ambrosiana. Domani la firma in sede a Casa Milan.

13.15 - Visite terminate Sono finite in questi istanti le visite mediche di Mario Mandzukic a Milano.

13.08 - Landucci, vice-Allegri: "Grandissimo colpo del Milan" - Marco Landucci, braccio destro in panchina di mister Allegri, ha commentato in esclusiva per TMW il ritorno in Serie A del suo ex giocatore Mario Mandzukic: "Mandzukic è un grandissimo colpo di mercato del Milan. Parliamo di un grande calciatore e un grande professionista, che con noi alla Juventus ha fatto tante stagioni straordinarie. Dubbi sulle condizioni atletiche? Può essere ancora importante al Milan e in Italia, ne sono certo".

11.15 - L'ok di Ibra Manca solo la firma e poi Mario Mandzukic sarà un nuovo giocatore del Milan, per puntare allo scudetto nella seconda parte della stagione e per provare ad andare il più avanti possibile anche in Europa League. In via Aldo Rossi si è riflettuto molto prima di chiudere con il croato. I dubbi milanisti, più che la sua tenuta fisica, riguardavano soprattutto l'impatto che avrebbe potuto avere nello spogliatoio rossonero, ma poi è arrivato l'ok anche di Zlatan Ibrahimovic al suo arrivo e così la società ha raggiunto l'intesa con l'ex Juve. Stefano Pioli è ovviamente entusiasta di questo nuovo colpo di mercato e punta ad averlo a disposizione già per il match di sabato prossimo a San Siro contro l'Atalanta. A riportarlo è il Corriere della Sera.

9.07 - Il giorno di Mandzukic - Dopo essere atterrato ieri sera a Linate ed aver trascorso la notte in un hotel di Milano, Mario Mandzukic ha iniziato da poco le visite mediche con il Milan. Domani arriverà poi la firma sul contratto.