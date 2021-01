Milan, Mandzukic ha scelto di sfidare la maledizione del 9. Dopo Inzaghi hanno fallito tutti

Mario Mandzukic ha scelto, salvo ripensamenti, di indossare la maglia numero 9. Lo riporta Sky. Una mossa coraggiosa, se pensiamo all'ormai famigerata "Maledizione del 9" che ha colpito qualsiasi giocatore del Milan dal ritiro di Filippo Inzaghi, datato 2012.

L'ultimo a vestire la nove in casa Milan è stato Krzysztof Piatek, deludentissimo nella prima parte della scorsa stagione dopo un primo anno ad ottimi livelli e con numeri superlativi in zona gol. André Silva fece altrettanto male nella stagione 2017-18 e non brillò neanche Gianluca Lapadula, proprietario della "9" nella stagione precedente. 4 gol in 33 presenze per Luiz Adriano, 3 in 15 per Mattia Destro, altri due che hanno indossato la maglia del centravanti. Un solo gol in rossonero per Alessandro Matri, ancora peggio Pato nel 2012-13: in mezza stagione con la nove sulle spalle chiuse senza neanche una rete, prima di lasciare per volare all'Internacional di Porto Alegre. Clamoroso inoltre il flop di Gonzalo Higuain, che per curriculum sembrava finalmente destinato a interrompere questa incredibile statistica. Eppure anche l'argentino s'intristì: 8 reti in 22 partite, poi l'addio dopo sei mesi al Chelsea.