Un altro 0-0, il Milan non sfrutta la sconfitta del Napoli e si ritrova a +2 su partenopei e Inter. Anche a Torino, i rossoneri confermano i problemi in zona realizzativa, con la squadra che ha segnato appena quattro gol nelle ultime sei partite. A breve, dalla sala stampa dello stadio Olimpico Grande Torino, Stefano Pioli incontrerà i giornalisti presenti per la conferenza post-gara. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 23.08 - Comincia la conferenza stampa di Pioli

C'è un problema del gol?

"L'umore è quello adatto a un risultato positivo ma non completamente positivo, volevamo vincere. L'abbiamo interpretata bene come voglia di lottare e compattezza, abbiamo provato a non dare punti di riferimento anche se ci manca lucidità e un'intuizione"

Come commenta la situazione di classifica?

"Stiamo andando forte da parecchio tempo, ma abbiamo le risorse per fare bene da qui alla fine. Ogni settimana cambia la favorita, anche sentendo i commenti dei giornalisti. Adesso sarà l'Inter, ma è un campionato equilibrato. Ci crediamo, non siamo completamente soddisfatti del pareggio ma troveremo altre soluzioni. Vogliamo restare lì fino alla fine"

Diaz è mancato di lucidità?

"Ci è mancata a tutti, non abbiamo fatto l'imbucata giusta. Il mio non era un riferimento a Brahim, ma da lui è inevitabile aspettarsi guizzi di qualità. Oggi ci sono riuscite alcune cose, altre meno"

C'è qualcuno non al massimo della condizione?

"La squadra sta bene, il Toro corre e aggredisce tanto. Noi abbiamo fatto ciò che dovevamo per essere alla pari sulle situazioni, non siamo riusciti a mettere sempre la giusta qualità"

Un giudizio sull'arbitraggio.

"E' l'ultima volta che ne parlo. Non ho mancato di rispetto anche se sono stato ammonito: l'arbitro non deve far perdere il ritmo alla gara, ha il diritto di intervenire se il portiere perde tempo"

Come stanno gli infortunati?

"Tomori ha avuto solo crampi, ha fatto tantissimi scatti. Mi auguro che tutti gli altri possano recuperare presto, erano solo affaticamenti"

Ore 23.14 - Termina la conferenza stampa di Pioli.