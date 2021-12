live Napoli, Spalletti: "Parlare di assenti irrispettoso verso chi ha giocato"

Si attende in conferenza stampa Luciano Spalletti, tecnico del Napoli che risponderà in conferenza stampa alle domande dei cronisti sul match perso con l’Atalanta: "L'Atalanta stasera ha vinto contro una squadra vera, una partita vera. Noi abbiamo fatto bene ad essere a livello dell'Atalanta, questa squadra che ho scelto per fare i titolari ci rimetterà in carreggiata perchè ha fatto un comportamento serio"

Sull'aiuto del pubblico

"Al pubblico del Napoli gli si racconta poco, riescono a percepire quello che è l'atteggiamento delle persone. Sono questo aspetto qui noi siamo tranquilli, ci dispiace non averli ripagati con il risultato. Vi posso assicurare che il comportamento è stato giusto, se tifosi ci restano vicini noi ci toglieremo delle soddisfazioni. Già da giovedì avremo bisogno del loro supporto e loro ci saranno come ci sono sempre stati".

Sulle assenze

"Non è rispettoso nei confronti dei ragazzi di questa sera. È chiaro che se ti fa male anche Lobotka in questa gara, che aveva preso il pallino del gioco in mano... Come diceva Edoardo 'Essere scaramantici è da ignoranti, non esserlo porta sfortuna'."

Eppure le occasioni ci sono state

"Serviva freddezza, interpretare qualche situazione meglio. Siamo andati tre,quattro volte vicino al pareggio, anche con Petagna potevamo andare davanti al portiere ed ha avuto un attimo di esitazione. Sono quelle cose che ti spappolano, perchè non hai preso il vantaggio nel momento opportuno. Sono convinto che con questo atteggiamento ci toglieremo le soddisfazioni".

