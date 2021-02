live Parma, D'Aversa: "Mi preoccupano i numeri: serve migliorare, o la salvezza è difficile"

22.50 - Prosegue la crisi nera del Parma, che cade anche in casa dell'Hellas Verona. Roberto D'Aversa, tecnico dei ducali, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

23.26 - Inizia la conferenza stampa.

Questo Parma non riesce ad arrivare all'obiettivo.

"Siamo partiti bene, la squadra stava interpretando bene la gara. Poi ci siamo fatti gol da soli, e dopo il vantaggio abbiamo subito tre o quattro cross. È impensabile: questo è un aspetto psicologico che dipende anche dalla posizione di classifica, dal fatto che si perda un po' l'autostima. Questo aspetto non ce lo possiamo permettere, bisogna andare in campo per cercare di portare a casa il risultato a tutti i costi, indipendentemente dalle qualità del Verona".

Quanto la preoccupa la classifica?

"Dobbiamo affrontare ogni partita come fosse una finale. In questo momento siamo indietro, quello che mi preoccupa, più che la classifica, sono i numeri, perché facciamo fatica a fare gol e concediamo troppo. Se non miglioriamo questo aspetto difficilmente l'anno prossimo resteremo in A".

Quanto serve per rivedere il suo Parma?

"Mi auguro già dalla partita contro l'Udinese. Sotto l'aspetto mentale non c'è più tempo per aspettare, dobbiamo ritrovare le caratteristiche che ci hanno contraddistinto negli anni. Sotto l'aspetto dell'impegno non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ma tra il fare le cose e farle con determinazione cambia tanto".

Come si scaccia la paura?

"Dopo l'uno a zero commettevamo errori elementari, dovuti probabilmente al momento. Ma se non miglioriamo questo aspetto difficilmente facciamo risultato. Dobbiamo essere sereni: questi ragazzi tecnicamente sono anche bravi, ma dipende anche da come si sta vivendo la partita".

C'è un problema in attacco?

"Sì, senza andare sui singoli".

Le manca qualcosa?

"Cornelius non avrebbe dovuto giocare, aveva un minutaggio limitato. Zirkzee viene da un campionato completamente diverso. Ma le difficoltà non dipendono dal singolo, dipendono dalla mentalità di squadra".

23.33 - Finisce la conferenza stampa.