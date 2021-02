live Parma, Krause: "Situazione non facilissima ma sono fiducioso: abbiamo talento"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

14.55 - Il momento del Parma non è dei migliori, con un penultimo posto in classifica che preoccupa i tifosi. Nemmeno il cambio di allenatore è riuscito a dare la scossa ai crociati, che hanno fin qui raccolto solo 13 punti in campionato, segnando con il contagocce. Anche per questo, il Parma è stato uno dei club più protagonisti nel mercato invernale, con molti arrivi e con grossi sforzi economici da parte del presidente Kyle Krause. E proprio il presidente americano, tra pochi minuti, interverrà in conferenza stampa, per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Come sempre potrete seguire qui le sue parole in tempo reale, grazie alla nostra diretta scritta.

15.05 - Ancora qualche minuto prima dell'inizio della conferenza. Il presidente americano sarà collegato in videoconferenza dall'America.

15.17 - Inizia la conferenza stampa, con il presidente Kyle Krause che prende la parola: "Grazie a tutti per essere qui, ho la necessità di parlare di un argomento a cui tengo particolarmente. Ho molta fiducia nel nostro tecnico, nel direttore sportivo e in tutta la squadra. Il mio sostegno va a tutta la squadra, giovani ed esperienza, nuovi arrivati e veterani, il cui contributo è stato fondamentale negli anni passati. Non ho dubbi sui talenti presenti in squadra che ci consentiranno di combattere fino alla fine per la salvezza. Saremo in grado di rimettere in campo tutto quanto necessario per raggiungere l'obiettivo prefissato. Siamo uniti e volenterosi per combattere questa battaglia e portare a casa il risultato a fine stagione. Vengo spesso a Parma e a Collecchio, e ho intenzione di intensificare le mie presenze per dare il mio contributo alla squadra. Non posso essere soddisfatto della posizione in classifica, ma posso confermare il mio impegno, anche nei confronti della tifoseria, per fare tutto ciò che è nelle mie possibilità per restare in Serie A. Tutti affrontiamo sfide nella vita, e sono utili nel momento in cui ci rafforzano. Così dobbiamo affrontare le sfide del futuro. Mi sento di promettere il massimo impegno nelle prossime battaglie per rimanere in Serie A. In quanto presidente riconfermo l'impegno nei confronti dell'intero progetto a lungo termine".

Cosa l'ha sorpresa di più del calcio italiano?

"Mi è piaciuta la città di Parma che ho imparato a conoscere, le complessità del campionato mi hanno consentito di ricercare ed imparare cosa serve per vincere in Serie A".

Puntare sui giovani è un rischio in A, quanto è stato calcolato e le è sorto qualche dubbio?

"Noi abbiamo un nucleo centrale con giocatori di grande esperienza, ne abbiamo persi veramente pochi. L'inserimento dei nuovi arrivati non deve essere visto come una sostituzione ma come un'integrazione dei nuovi talenti. Talento deve essere la parola chiave, non tanto l'età. I nuovi dovranno essere utili non solo per il presente ma anche e soprattutto per il futuro del Parma Calcio".

I giocatori che sono arrivati sono pronti come richiesto dal tecnico?

"Penso che lo sfogo di D'Aversa sia dovuto dalla passione che ha per il club. Siamo persone dal grande spirito passionale e lo sfogo ci può stare. Ho parlato con D'Aversa un paio di giorni fa delle esigenze delle squadra e di quello che la squadra sta facendo per ovviare a queste esigenze. Sul mercato ci siamo mossi per evitare problematiche numeriche in nessun ruolo. Siamo allineati e la squadra ha ciò che le serve per affrontare le prossime 17 sfide".

Per lei che valenza hanno le figure storiche della società come Lucarelli e i veterani del gruppo o chi lavora nel Parma da anni?

"Ovviamente sono importanti ed è importante parlare con chi ha fatto la storia di questa società. La settimana scorsa ho parlato con Ferrari e Pizzarotti, oltre che altre figure importanti come Lucarelli. Il dialogo mi dà l'opportunità di imparare sia sul Parma che sul calcio italiano. Mi serve questo confronto per crescere e capire la storia gialloblu, che è una storia importante. Il Parma non è una tra tante, ha una storia da rispettare. E ci sarà il mio impegno nel portare sulle spalle questa storia. E' un piacere interfacciarmi con queste persone che potranno aiutarmi nel portare avanti questa storia così prestigiosa".

Ci sarà una nuova figura a breve, come un nuovo direttore generale o amministratore delegato?

"La nostra idea è quella di avere due nuove figure. Una relativa alla parte economica e un'altra che avrà una supervisione sul lato calcistico. Non saranno due membri della mia famiglia ma saranno due figure di grande esperienza nel mondo del calcio. Chi si occuperà del lato business avrà un background sul lato business ma incentrato sul calcio. Potranno essere sia italiane che estere, non è un aspetto rilevante, ma dovranno essere persone di talento ed esperienza, con una grande esperienza del mondo del calcio. Ciò avverrà il prima possibile, significa che una potrebbe già cominciare entro la fine della stagione. E' una persona che è già stata individuata e che dovrà svincolarsi dal suo impegno prima di poter essere a disposizione. Ho già parlato con diverse persone di rilievo, entro due/tre mesi penso ci saranno entrambe le figure".

Per quanto riguarda lo stadio, c'è una tempistica? E per quanto riguarda le polemiche del quartiere attorno allo stadio?

"In ogni progetto c'è qualcuno favorevole e qualcuno che invece storce il naso e si oppone. Mi interessa la loro opinione e sapere quali sono le loro perplessità. Il Tardini è lì da cento anni ed il nuovo Tardini sarà lì per altri cento anni, quindi è importante che anche gli abitanti del quartiere capiscano l'importanza del nuovo stadio sia per il quartiere che per la cittadinanza. L'intenzione è quella di presentare il progetto entro fine anno, ci stiamo muovendo velocemente per rispettare le tempistiche".

In Lega si sta giocando una partita importante sui diritti TV, qual è la sua posizione?

"La cosa positiva è che con le nuove soluzioni non si avrà una riduzione, come è avvenuto in altri Paesi europei. Questo nuovo sistema darà nuove opzioni, con soluzioni win-win, in cui non perderà nessuno. In futuro i diritti televisivi potranno aumentare di valore ancora di più".

Ha ricevuto rassicurazioni dalla squadra e dal tecnico sul fatto che raggiungeranno l'obiettivo stagionale?

"Sicuramente è chiaro a tutti che ci sono sfide da affrontare, chiaro al mister e alla squadra. L'unica cosa che posso dire è che la squadra è circondata da professionisti che sanno cosa fare per vincere le sfide che si presenteranno. Già altre volte si sono presentate sfide ardue e anche questa volta faremo del nostro meglio. La situazione non è facilissima ma sono fiducioso, ci sono le potenzialità ed i talenti per affrontare queste sfide"

15.51 - Conclude il presidente Krause: "Sarò presto a Parma per vedere le partite. Rinnovo la mia fiducia nei confronti di giocatori e staff tecnico. L'obiettivo è quello di rimanere in Serie A. Forza Parma".