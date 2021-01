live Roma, Fonseca: "Progetto medio-lungo termine? L'ambizione non deve mai mancare"

13.45 - Alle 14 Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio di domani. Di ieri la buona notizia del recupero di Pedro che andrà in panchina, mentre ancora ai box Mirante, Calafiori, Santon, Zaniolo e Pastore. Di seguito il live testuale con le parole del portoghese.

14.00 - Inizia la conferenza stampa

Dopo le parole di ieri di Pinto, le sta bene un progetto a medio-lungo termine o ha ambizione di vincere subito?

"Si ho visto la conferenza di Tiago. Ha parlato di questo progetto, ma ha parlato anche di ambizione ed è importante averla in tutti i momenti. Stiamo lavorando tutti insieme per essere una squadra ambiziosa che vuole vincere sempre, questo per me è la cosa più importante".

Confermerà la stessa squadra per il derby?

"Lo vedremo domani".

Cosa rappresenta per lei il derby? Le pesa non averlo mai vinto?

"Ma non ho nemmeno perso. Sappiamo tutti che è una partita importante per tutti. Sono solo tre punti che ci giochiamo e che vogliamo vincere".

Crede si stia un gruppo in grado di vincere un titolo già in questa stagione?

"L'ambizione deve essere sempre presente, questo non può mancare. Noi vogliamo vincere sempre pensando partita dopo partita"

Sulla condizione e sull'aspetto psicologico.

"Nella gara contro l'Inter abbiamo finito in crescendo, penso che a volte incida di più l'aspetto psicologico. Stiamo lavorando per essere sempre più continui, abbiamo analizzato la partita di domenica e credo che i ragazzi abbiano capito cosa serve per avere sempre la stessa intensità in campo".

Sulla formazione.

"Lo scopriremo domani, non faccio eccezioni".

Veretout giocherà in marcatura su Milinkovic o Luis Alberto?

"Questa è una domanda intelligente per sapere chi giocherà, loro hanno Milinkovic e Luis Alberto che sono molto forti, così come i loro attaccanti. Abbiamo lavorato pensando sia al loro collettivo che alle loro individualità".

È un vantaggio giocare il derby a porte chiuse?

"Non è mai un vantaggio giocare senza tifosi, noi abbiamo molta voglia di tornare a vedere il pubblico allo stadio".

Sui cali del secondo tempo.

"Ogni partita è diversa, a volte fanno la differenza i dettagli tattici, in un'altra partita ci è capitato di non reagire bene nella ripresa. Stiamo lavorando per essere sempre più continui".

Ci sono dei ballottaggi per domani?

"Non ho nessun dubbio di formazione".

Sta pensando di dare più solidità al suo calcio dal basso?

"L'uscita veloce è una delle caratteristiche più evidenti in Italia, tutte le squadre sono forti. La Lazio esce sempre forte in contropiede, abbiamo lavorato su come contrastarli".

Come sta Pedro?

"Sta bene, sarà convocato".

Cosa non dovrà mancare domani?

"L'aggressività".

14.11 - Termina la conferenza