live Roma, Fonseca: "Rinnovo non importante, si sta creando il gruppo del futuro"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

13.45 - E' una Roma in piena emergenza in difesa quella che domani affronterà il Benevento. Un'altra partita fondamentale nella corsa alla Champions League in una giornata che vede anche l'incrocio tra Milan e Inter. Alle 14 Fonseca presenterà la sfida contro gli uomini di Pippo Inzaghi in conferenza stampa. Di seguito il live testuale a cura della redazione di TMW:

14.00 - Inizia la conferenza

Il sacrificio visto a Braga se lo aspetta anche domani?

"Sì, mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra. I giocatori hanno fatto oltre i loro ruoli. Questo tipo di mentalità voglio nella nostra squadra"

Può giocare Spinazzola da centrale?

"Cristante non è pronto per giocare. Spinazzola è una possibilità che giochi come difensore centrale".

Chi giocherà tra Borja e Dzeko?

"Vedrete domani".

Su Zaniolo

"Stiamo lavorando soprattutto affinché Zaniolo torni al meglio. Con il lavoro che stiamo facendo non è importante il mese o il giorno, ma farlo bene. La voglia di Zaniolo è importante in questo processo".

Cosa è cambiato in Spinazzola dopo la mancata cessione all’Inter?

“Un po’ è stato il modulo, un po’ la mancata cessione. Il modulo è importante perché in questa maniera lo favorisce, è il principale motivo della sua stagione. Giocando tanto, poi, il calciatore acquista fiducia, sta facendo una bellissima stagione”.

Il campo del Braga ha creato problemi a Cristante?

“Il campo era molto pesante, fisicamente per la nostra squadra è stata difficile, ma penso che non sia dipeso dal terreno di gioco. Cristante, come ho detto all’inizio, spero che per il ritorno con il Braga possa tornare”.

Sta nascendo una Roma di giovani interessanti. Quando sapremo se sarà ancora lei ad allenarli?

"Questo non è importante per me. Quello che conta è focalizzarmi nel presente. Con questi giocatori si sta creando un gruppo per i prossimi anni. Avere giovani che possono continuare a crescere è troppo importante per la Roma".

Diawara può giocare due partite in quattro giorni? Come stanno Smalling e Kumbulla?

"Diawara può giocare come tutti, ma non so se lo farà domani. Smalling e Kumbulla stanno meglio, penso che Kumbulla rientrerà prima dell’inglese".

Nel 2021 ha sempre giocato Pau Lopez. Perché ha deciso di cambiare gerarchie?

"Non abbiamo gerarchie, io e Savorani facciamo le valutazioni al momento. Gioca quello che sta meglio. Pau sta giocando bene, è importante avere continuità in questo momento, ma anche Mirante è pronto".

A che punto è l’adattamento di Reynolds?

"Non possiamo dimenticare che lui si è fermato due mesi fa. Ha bisogno di un lavoro individuale per recuperare. Ora è negli Stati Uniti per risolvere problemi burocratici. Stiamo lavorando con lui per iniziare a lavorare con la squadra più velocemente".

Sta pensando di tornare a 4 in difesa?

“Ho pensato molto, ma dovete aspettare domani”.

Quali sono le caratteristiche del Benevento che la preoccupano maggiormente?

“Sono forti, costruiscono con criterio e poi è una squadra pericolosa da attaccare nella profondità. Dobbiamo essere concentrati al 100%, sono molto aggressivi in questo momento, dobbiamo fare una partita buona difensivamente”.

14.09 - Termina la conferenza