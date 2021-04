live Roma, Smalling: "Mi sento pronto, vogliamo rendere orgogliosi i tifosi"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

19.30 - Countdown quasi scaduto: domani alle 21 la Roma affronterà il Manchester United nella prima delle due semifinali dell'Europa League. Gruppo quasi al completo per Fonseca che è atteso insieme a Smalling alle 19.45 in conferenza all'Old Trafford per presentare la sfida. Di seguito le parole del centrale giallorosso:

19.55 - Inizia la conferenza stampa di Smalling

"Personalmente mi sento bene, ho saltato molte partite ed è inusuale per me. Ma mi sento bene e sono pronto a dare il mio contributo. Sappiamo l'importanza di domani, vogliamo rendere i tifosi orgogliosi. E' una partita speciale, è una semifinale. Conosco l'importanza di portare a casa il trofeo, sarà un grande match. Sono felice di star bene".

Dal tuo infortunio il rendimento della Roma è calato, come ti senti e pensi di poter affrontare una partita complicata per 90 minuti?

"Sì, mi sono allenato bene. Sono pronto a giocare i minuti che il tecnico deciderà. Non vedo l'ora di andare in campo e aiutare il club".

20.03 - Termina la conferenza