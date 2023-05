live Roma, Spinazzola: "Nel mio ruolo impossibile avere sempre lo stesso rendimento"

14.40 - Con José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della prima delle due sfide con il Bayer Leverkusen c'è anche Leonardo Spinazzola. Queste le sue parole:

15.00 - Inizia la conferenza di Spinazzola

Che partita ti aspetti domani?

"Penso che domani affronteremo una grande squadra, una squadra veramente velocissima, dobbiamo essere concentrati più quando abbiamo palla noi che quando ce l'hanno loro. Hanno 5-6 giocatori con una gamba pazzesca, sarà una grande partita".

Nell'ultimo periodo hai avuto qualche problema, questo momento che stai vivendo è determinato dalla stanchezza?

"Ogni partita per intensità sono uno dei primi della squadra, il fisico sta bene. Poi è normale che ci sono gli avversari o ci sono piccole sbavature che possono portare a un gol avversario, come un mio passaggio può portare a un gol nostro. Non sta succedendo niente, sto bene. Quello del quinto è un ruolo in cui è impossibile avere lo stesso rendimento in tutte le partite. Ci sono gli avversari e gli episodi, si può sbagliare. L'importante è riprendersi".

Il tuo futuro dipenderà anche da come finirà questa stagione?

"Non saprei cosa rispondere. Il mio futuro è andare a casa a dare un bacio a mio figlio per il compleanno. Non avrebbe senso pensare al resto, c'è un mese e mezzo di partite super importanti".

In Europa le tue partite migliori, è una questione di spazi?

"È un'analisi che può essere buona, in Europa trovi molti più spazi, le squadre sono meno attendiste, in Italia conta più la tattica, in Europa pensano più ad attaccare e a fare gol, non a difendere tutti insieme".

Hai parlato con l'allenatore di giocare a destra? Cosa è successo con l'Inter?

"È un errore che difficilmente in passato avevo fatto, un errore di voler attaccare e invece hanno fatto loro male a noi. Un'anticipazione di un possibile passaggio, mi ha rubato quel metro che gli ha permesso di mettere la palla in mezzo. Mi dispiace, ma sono errori, l'importante è riprendere e che domani facciamo una grande gara e vinciamo. Il mio ruolo è a sinistra, se non c'è proprio nessuno a destra è normale che giochi lì, ma il mio ruolo è a sinistra".