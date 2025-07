Ufficiale Parolo debutta sulla panchina di un club: sarà l'allenatore del Milan Under 16

Il Milan, attraverso un comunicato, ha reso noti gli allenatori del proprio settore giovanile. La notizia che era nell'aria da diversi giorni è diventata dunque ufficiale: Marco Parolo sarà il tecnico dell'Under 16 rossonera. Una decisione importante quella presa dall'ex centrocampista, che in questi anni aveva scelto un percorso totalmente diverso, commentando per DAZN la Serie A.

Adesso si cimenterà in un ruolo complicato, ma al tempo stesso stimolante, per il quale ovviamente ha studiato a Coverciano. Da tempo sicuramente aveva in mente di iniziare e ha scelto i ragazzi del Diavolo per farlo. In carriera ha vestito le maglie di Lazio, Cesena, Parma, Pistoiese, Como, Hellas Verona e Foligno. Nel suo palmares annovera 2 successi in Supercoppa Italiana e uno in Coppa Italia, entrambi con i biancocelesti.

Il suo percorso con la Nazionale invece riguarda solamente quella maggiore, con cui è sceso in campo 36 volte, debuttando il 29 marzo 2011 con Cesare Prandelli a 26 anni, 2 mesi e 4 giorni. Il classe '85 ha avuto la possibilità di giocare 2 partite di un Mondiale e 4 di un Europeo, cosa che poteva essere considerata normale per chi vestiva la maglia Azzurra un tempo, ma che purtroppo non lo è oggi, visto che l'ultima Coppa del Mondo a cui abbiamo preso parte è quella del 2014.