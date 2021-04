live Sampdoria, Ranieri: "I ragazzi hanno dato tutto. Secondo gol del Napoli irregolare"

Sconfitta interna per la Sampdoria che, dopo il bel pareggio di San Siro, impatta a Marassi contro il Napoli. Fra pochi istanti il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa per analizzare lo 0-2 contro la squadra di Gattuso. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Inizia la conferenza stampa di Claudio Ranieri.

Cosa non ha funzionato oggi? Un Napoli che ha messo in difficoltà la Samp.

"Non l'ho visto proprio così tragica come lei me la sta descrivendo. Ho visto una squadra che ha cercato di fare il massimo. Non avevamo un play e abbiamo sofferto questa mancanza ma i ragazzi hanno dato tutto loro stessi. I primi 25 minuti-mezz'ora mi sono piaciuti perchè andavamo a pressarli e il Napoli non riusciva a trovare le vie d'entrata centralmente. Naturalmente non si possono giocare 90 minuti a pressione, hanno trovato il gol e potevano anche farne uno in più. Siamo stati bravi a stoppare l'ultimo tiro. Nella ripresa ho dovuto cambiare perchè non riuscivamo ad arginare i loro tre centrocampisti che ci prendevano sempre in mezzo. Ho cambiato il sistema di gioco e da lì le cose sono andate meglio anche se, non avendo un play, era un po' più difficile creare qualcosa. Avevamo trovato anche il gol del pareggio. Si perde e c'è il rammarico dei tre punti, però la prestazione mi è piaciuta".

Rammarico per il gol annullato a Thorsby?

"Abbiamo fatto un fallo in fase di attacco, ci sta. Io mi sono lamentato di più per il secondo gol del Napoli. A centrocampo c'è stato un duello aereo a centrocampo fra Thorsby e Mertens con Mertens che non ha visto per niente la palla, è andato sotto e lo ha sbilanciato. L'arbitro era lì. Lì c'era il fallo e non sarebbe nato il secondo gol. Ma queste sono cose di lana caprina".