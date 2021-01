live Spal, Marino: "Grande mentalità della Juve. Mercato? Valutiamo opportunità"

vedi letture

23:05 - Pasquale Marino commenta la sconfitta per 4-0 della Spal contro la Juventus all’Allianz Stadium nei quarti di finale di Coppa Italia.

23:12 - Marino prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Cosa le lascia questa partita? Come giudica questa Juve?

“Sono convinto che la Juve sia una squadra competitiva con un organico abbastanza ampio. Ma soprattuto la mentalità che hanno, magari in partite come queste si rischia di rilassarsi un po’ ma si aiutano, oggi sono entrati determinatissimi. Quelli che stavano furori hanno tifato dal primo all’ultimo minuto, sono pronti a lottare per tutti gli obiettivi. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, nel primo tempo abbiamo tenuto botta. Poi nel momento in cui stavamo cercando di fare la partita abbiamo preso il 3-0 sul nostro errore”.

Farete altri colpi di mercato?

“Sono soddisfatto del girone d’andata perché nonostante le difficoltà siamo un giunto dalla promozione diretta. Se ci sarà qualche opportunità per l’arrivo di qualcuno per migliorarci sicuramente fa piacere”.

23:15 - Termina ora la conferenza stampa di Pasquale Marino.