live Spezia, Italiano: "Oggi mostrato grande carattere, siamo vivi e venderemo cara la pelle"

Pareggio casalingo per lo Spezia. Gli Aquilotti hanno rimontato un gol contro il Benevento chiudendo i novanta minuti sull'1-1. Fra pochi istanti il tecnico Vincenzo Italiano commenterà il match in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Una buona partenza, poi un errore ma nella ripresa lo Spezia avrebbe meritato la vittoria?

"Per quanto riguarda la ripresa, sicuramente abbiamo creato tanto e abbiamo cercato di vincerla la gara. Abbiamo colpito due traversa, la rete e tante occasioni che potevano tramutarsi in gol. Sono partite che, quando passi in svantaggio, il timore di perderle è tanto. Siamo contenti di averla pareggiata e di aver mostrato grande carattere perchè non è la prima volta che rimediamo ad uno svantaggio. Oggi bisogna fare un applauso ai ragazzi per la grandissima prestazione. Mi spiace per l'errore del gol ma abbiamo rimediato. Ora bisogna prepararsi bene la prossima gara contro una squadra fortissima".

Anche oggi i cambi hanno fatto la differenza.

"Sono contento, mi auguro che diventi una costante. Nella partita precedente non avevano inciso, oggi sono entrati tutti bene. Ci siamo giocati anche la carta Galabinov nel momento in cui quel forcing finale poteva creare qualche situazione di palla laterale e qualche cross. Spiace che non siamo riusciti a sfruttarlo. Però sono entrati tutti bene, concentrati e con la voglia di incidere e di questo ne sono contento".

Cosa manca allo Spezia per ottenere l'intera posta in palio in questi scontri diretti?

"Per quanto riguarda oggi, un pizzico di buona sorte viste le traverse che abbiamo colpito. Manca un po' di maturità e un po' di pazienza in determinati momenti dove troviamo avversari che cercano di aspettarci e ripartire. Siamo vivi, siamo in corsa con gli altri e cercheremo di vendere cara la pelle da qui alla fine. Se questo è l'atteggiamento dobbiamo essere più che fiduciosi".

Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano dopo il pareggio interno contro il Benevento.