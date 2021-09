live Udinese, Gotti: "Lascio Roma sapendo che potremo costruire qualcosa"

22.50 - L'Udinese perde ancora. Dopo la sfida con il Napoli anche la Roma batte i friulani. Il risultato è di 1-0 e la rete decisiva è di Abraham. Di seguito le parole di Gotti.

Un’analisi della partita.

"La Roma ha iniziato molto forte, in maniera veemente. Nei primi 7-8 minuti hanno creato situazioni pericolose nella nostra area e ci hanno messo apprensione, ma gradualmente abbiamo gestito meglio la pressione della Roma. Fino ad arrivare ad avere anche noi le nostre occasioni. Ne abbiamo avuta una simile al vantaggio della Roma, poi determinante. Da lì in avanti l’atteggiamento è stato tosto, di una Udinese che non accettava il risultato e ha provato fino alla fine a portare a casa dei punti. Mi dispiace non esserci riuscito"

Torna a casa confortato?

"Un allenatore vede tante cose che non vanno bene, ma di sicuro vado via da questa partita vedendo una squadra su cui sarà un piacere costruire le cose"

