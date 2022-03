Liverpool-Inter, Wenger sul rosso a Sanchez: "Fabinho ha barato, poteva alzarsi più in fretta"

vedi letture

“Fabinho ha barato, esagerando la reazione". Al termine di Liverpool-Inter, incontro che ha visto il passaggio del turno dei Reds in Champions nonostante il ko interni, Arsene Wenger ha criticato l'arbitro dell'incontro - lo spagnolo Lahoz - per il cartellino rosso sventolato a Sanchez appena un minuto dopo il gol di Lauatero Martinez: "Forse ha avuto un po’ dolore - ha detto Wenger dagli studi di BeIn Sport -, perché è stato toccato da Sanchez e dunque non si può dire che fosse completamente falso. Avrebbe potuto alzarsi più in fretta. È uno di quei gesti che consideri intelligente quando è fatto da un tuo giocatore, ma quando sei completamente neutrale ritieni che il calciatore avrebbe potuto farne di meno. Non voleva esserci cattiveria, Sanchez ha toccato prima la palla”.