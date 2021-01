Llorente: "Udinese top club per organizzazione. Puntiamo a salvarci, ma anche a divertirci"

Il nuovo acquisto dell'Udinese, Fernando Llorente, ha fatto il suo esordio nella vittoria contro lo Spezia e ha parlato ai microfoni di Sky: "Appena arrivato mi sono subito trovato bene, ho trovato una bella società e grandi giocatori. Siamo sulla strada giusta, questa vittoria è importante e ci dà fiducia. Possiamo ancora migliorare. Sapevamo che era una finale e che lo Spezia avrebbe potuto farci soffrire: siamo stati compatti e ci siamo difesi bene, nel complesso è stata una bella partita".

Come mai la decisione di accettare l’Udinese e cosa non ha funzionato a Napoli?

“Mi avevano parlato bene della società e della loro organizzazione, è un top club in questo. Ora dobbiamo migliorare la classifica e andare avanti. A Napoli non ho potuto dare il meglio: mi spiace, volevo far bene ma alla fine ho deciso di andare via per trovare continuità e segnare tanto per l’Udinese".

Passi dal lottare per il titolo alla salvezza: cosa cambia?

“Sono stato in grandi squadre, ma anche allo Swansea si lottava per la salvezza. E’ da questi momenti che si impara di più. Dobbiamo vincere per risalire, ma possiamo anche divertirci e fare bene”.