Lo sfogo di Krause: "Serata deludente ma il Parma non si arrende mai. Combatteremo"

Kyle Krause, presidente del Parma, esprime il suo disappunto per la sconfitta per 0-3 nel derby emiliano col Bologna tramite il suo profilo Twitter: "Serata davvero deludente, per me e per i tifosi. Ma io sto col Parma, nei bei tempi e in quelli cattivi. Oggi. Domani. Sempre. Continueremo a combattere. Il Parma non si arrende. Mai".

Really disappointing night. For me and for our fans. But I stand with Parma, in the good times - and the bad.

Today. Tomorrow. Sempre.

We’ll continue to fight. Parma does not give up. Ever.#ForzaParma

💛💙

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) February 7, 2021