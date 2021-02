Lo Spezia agli spezzini. Con Volpi sono tanti gli enfant du pays lanciati in prima squadra

vedi letture

In questi anni lo Spezia ha lavorato molto anche sul settore giovanile, valorizzando tanti ragazzi nati in città o nelle vicinanze, mettendoli in mostra e in alcuni casi trasformandoli in veri e propri uomini squadra.

Il nome più famoso fra questi è certamente quello di Giulio Maggiore, centrocampista classe ‘98, nato e cresciuto sotto il segno degli Aquilotti anche se con cinque anni passati nelle giovanili del Milan. Dal 2012 però è solo Spezia con l’esordio nel 2016-17. Da allora non è più uscito dalla squadra con prestazioni in crescendo e diventando un simbolo della spezzinità, oltre che del club, realizzando il sogno di tanti bambini cresciuti a pane e Spezia.

Altri spezzini doc sono Luca Vignali e Simone Bastoni, entrambi classe ‘96 con due storie diverse: il primo infatti ha lasciato la casa base solo per sei mesi nel 2018 – vestendo la maglia della Reggiana – per poi tornare ed entrare nel novero dei titolari anche grazie alla sua duttilità tattica. Il secondo invece ha girato tanto in prestito – Siena, Carrarese, Trapani e infine Novara – prima di trovare il suo posto in bianco con un crescendo di prestazioni positive. Il quarto spezzino, questa volta d’adozione, ancora in rosa è il più anziano del novero ovvero Gennaro Acampora, arrivato appena sedicenne da Napoli ed esordiente nel 2014 con la maglia del club ligure. In mezzo anche per lui due prestiti – Perugia e Virtus Entella – prima del rientro a casa base con l’esordio in Serie A di questa stagione e un ruolo da gregario.

Due invece sono i prodotti del vivaio che non hanno trovato posto nel club di Volpi: Pietro Ceccaroni e Antonio Candela. Il primo, classe ‘95, è cresciuto nello Spezia arrivando a esordire in prima squadra nel 2013 prima del prestito alla SPAL. Poi due stagioni in forza allo Spezia e infine l’avventura a Venezia dove si trasferisce in prestito nel 2019 venendo poi acquistato al termine della stagione. Il secondo, classe 2000, non ha invece fatto in tempo a vestire la maglia dello Spezia dei grandi. Nel 2018 infatti dal Genoa arriva un’offerta irrinunciabile che lo Spezia non può rifiutare salutando forse il miglior prodotto del suo vivaio dopo Maggiore.