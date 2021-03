Lo Spezia tiene testa alla Juve: 0-0 all'intervallo. Palo di Cristiano Ronaldo al 42'

Una Juve piccola rispetto alle sue potenzialità, uno Spezia convincente alla prima in Serie A nello stadio dei campioni d’Italia. Il primo tempo finisce 0-0, i bianconeri e i liguri (in blu per l’occasione) non si fanno male. Nessuna rete in una prima frazione intensa, ma a conti fatti con poche vere occasioni da gol, almeno fino al palo colpito da Cristiano Ronaldo pochi minuti prima del duplice fischio. Una rete, a dire la verità, la realizza Chiesa dopo 9 minuti, ma giustamente l’arbitro Sacchi annulla per fuorigioco. Da segnalare anche Marchizza, pericoloso in avvio. Poi alta intensità delle due difese, qualche sbavatura della retroguardia ligure di cui i ragazzi di Pirlo (costretto a fare a meno di De Ligt nel pre-partita e che potrebbe perdere anche Frabotta, dolorante, nella ripresa) non approfittano. E la Vecchia Signora chiude in crescendo, come testimoniato dal legno di cui sopra, ma nell'economia di questi 45 minuti conferma qualche difficoltà di troppo quando deve condurre la partita.