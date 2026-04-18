Locatelli giura amore alla Juve, ma Yildiz resta in dubbio per domenica

La Juventus, ieri, si è allenata in vista della sfida contro il Bologna. La seduta di venerdì non ha sciolto i dubbi relativi ad Yildiz che ha lavorato a parte insieme a Thuram. La buona notizia, invece, arriva da Kelly che ha svolto tutto l’allenamento in gruppo. L’inglese sarà regolarmente in campo dal primo minuto nella sfida di domenica sera. La Juventus, oggi, effettuerà l’allenamento della vigilia che dirà qualcosa in più sulle condizioni di Yildiz. Ma il dubbio verrà risolto solo dopo la rifinitura di domenica mattina. Inoltre, nelle serata di ieri, i bianconeri hanno osservato dal divano di casa la sfida tra Sassuolo-Como, prendendo così atto della sconfitta patita della squadra di Fabregas contro i neroverdi. Adesso la Juventus sembra essere sempre più padrona del suo destino nella corsa per un posto Champions.

Locatelli rinnova fino al 2030.

La Juventus ha scelto di blindare uno dei suoi uomini migliori e ieri è arrivato il rinnovo di Manuel Locatelli. Il capitano bianconero ha firmato fino al 2030 e, sul suo profilo di Instagram, ha espresso tutta la sua gioia per essersi ulteriormente legato alla Vecchia Signora: “Tutto è iniziato da un sogno che avevo da bambino. Un sogno con questi colori addosso. La Juve per me non è mai stata solo una squadra, è sempre stata la mia maglia del cuore. Oggi poterla continuare a indossare, con la fascia di capitano al braccio, mi riempie di gioia e orgoglio. Grazie alla mia famiglia, agli amici, ai miei agenti, ai compagni, ai tifosi e a tutto il club per esserci sempre stati e per la fiducia che mi dimostrate ogni giorno. Andiamo avanti insieme, con passione e determinazione, per raggiungere traguardi sempre più importanti. Fino Alla Fine”. Anche Damien Comolli, al sito della Juventus, si è detto felice per il rinnovo di Locatelli: “Tutti noi ricordiamo quando Manuel al suo arrivo nel 2021 raccontava con grande emozione di essere sempre stato un tifoso della Juventus. Il suo rinnovo rappresenta dunque il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club. Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva".

Yildiz in forte dubbio.

Kenan Yildiz, la scorsa settimana, ha giocato dal primo minuto contro l’Ataltanta pur non essendo al top della forma. Il numero 10 bianconero ha voluto fortemente essere titolare anche se la sua prestazione ne ha inevitabilmente risentito. Poi Spalletti lo ha tolto nel secondo tempo e, alla ripresa dei lavori alla Continassa, Yildiz si è sempre allenato a parte. Adesso la palla è nelle mani del tecnico di Certaldo che deve decidere il da farsi. La sensazione è che Yildiz possa essere preservato almeno in parte contro il Bologna per essere al meglio contro il Milan. Infatti, questa infiammazione lo infastidisce da diversi mesi perciò la volontà della Juventus è quella di evitargli problemi per il finale di stagione. Spalletti ha già pronta la soluzione alternativa con Boga che potrebbe agire sulla trequarti con Conceicao e McKennie. Mentre David dovrebbe giocare come unica punta. Per quanto riguarda Thuram, invece, la sensazione è che alla fine possa essere titolare al fianco di Locatelli.