Lookman, i giorni della verità: l'Inter cambia formula per convincere l'Atalanta?

Inter-Lookman, i giorni della verità. Domani è previsto un contatto 'forzato' fra Marotta e Percassi, dato che i due si incroceranno all'assemblea di Lega. In generale però è prevista una accelerata da parte dell'Inter con l'Atalanta, per portare l'affare alla conclusione.

Secondo il Corriere dello Sport il nodo potrebbe essere sciolto grazie al fatto che l'Inter nel rilancio non dovrebbe più prevedere nell'offerta la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma soltanto il trasferimento a titolo definitivo. Non è da dare per scontato che l'Atalanta ceda, ma secondo il quotidiano la fumata bianca non dovrebbe essere più così lontana.

D'altra parte anche Lookman si augura che la vicenda abbia presto un lieto fine. Il giocatore ha scelto subito di farsi attrarre dall'Inter, tanto da allontanare ogni altra ipotesi. Napoli compreso, che infatti si è tirato ben presto indietro. L'attaccante e il suo entourage fino a ora hanno evitato di andare allo scontro con il club, ricordando la promessa di essere lasciato andare davanti all’offerta di una big. Ora si aspetta di essere accontentato, senza dover attendere troppo. Atteggiamento che potrebbe anche cambiare qualora ci fosse una resistenza avvertita come eccessiva alle offerte dell'Inter. Scenario che al momento non si è verificato: nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro sull'eventuale accordo.