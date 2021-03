Lotito condannato a pagare 30.000 euro a Di Canio per diffamazione: fatti risalenti al 2011

Claudio Lotito condannato a pagare 30.000 euro per aver diffamato Paolo Di Canio. Come riporta Il Messaggero a deciderlo è stato il Tribunale ordinario di Terni, a 10 anni di distanza, con il presidente della Lazio che dovrà risarcire l'ex attaccante per delle frasi rivolte in un programma televisivo il 13 marzo 2011. Di Canio parlò di una cifra troppo alta pagata dai capitolini per Mauro Zarate e Lotito rispose: "Lei dice cose totalmente false, pensi a fare il giocatore e a non parlare di analisi economiche, visto che non è informato e non sa quello che dice". Frasi ritenute diffamatorie dallo stesso Di Canio che querelò Lotito. Nel 2015 il patron laziale fu assolto, così come dalla Corte d'Appello di Perugia, ma ieri è arrivata la vittoria dell'ex capitano biancoceleste.