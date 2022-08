Lotito: "Romagnoli ha la Lazio nel cuore. Vecino? Sono andato a casa del suo agente..."

vedi letture

Claudio Lotito ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, ai margini della presentazione di Alessio Romagnoli e Matias Vecino: "La genesi degli acquisti? Tare ha tenuto sempre vivo il rapporto con Romagnoli, gli diceva ‘vedrai verrai da noi’. Noi siamo partiti con un certo allestimento, poi abbiamo ritenuto di dover inserire elementi di grande spessore, esperienza e peso passionale. Romagnoli ha nel cuore la Lazio e riteneva di poter essere un valore aggiunto. Altrettanto è stato con Vecino, con il quale abbiamo creato un buon rapporto, sono andato anche a casa del suo procuratore perché ci tenevamo venisse alla Lazio. Quello che è mancato alla Lazio è che, in determinati momenti, la squadra soprattutto contro le più deboli non riusciva a tenere alta la tensione. Con loro, che hanno sempre giocato in determinati ambienti, non succederà più. Ritengo che la squadra con questi innesti possa competere in modo tale da regalare soddisfazioni", ha detto.

Lazio, Vecino: “Sarri non è cambiato: possiamo puntare alla Champions”

Lazio, Romagnoli: “Ringrazio il Presidente, ho sempre sperato di venire”