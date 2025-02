Lotito sul licenziamento del falconiere: "Si è asserragliato là dentro, lo fece anche al Benfica"

Dalla Sala Tatarella della Camera dei Deputati il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha parlato in occasione della celebrazione dei 125 anni della società biancoceleste organizzata dal Lazio club Montecitorio. Queste le sue dichiarazioni sul tanto discusso licenziamento del falconiere Juan Bernabé:

"Il falconiere non incarnava più i nostri valori, quelli del rispetto dell'essere umano, della formazione. Perché il calcio deve essere didascalico e moralizzatore. Che formazione, che esempio poteva dare il falconiere nelle scuole? Come padre di una grande famiglia, ho attivato una clausola nel contratto per la violazione del codice etico e ho rescisso il contratto. Vedremo chi poi porterà il simbolo dell'aquila. Capisco di aver privato i bambini dell'emozione dell'aquila, ma la riporteremo presto sul campo. Il tema che voglio trasmettere a voi è: 'Non disperatevi'. Ci siamo e ci saremo, combatteremo fino alla fine per trasformare questa forza, la nostra, del credere e del combattere, di assimilare i nostri valori anche attraverso punizioni esemplari. Stiamo lavorando per risolvere la questione Bernabé, che è molto seria dato che lui si è asserragliato lì dentro. Stiamo attivando tutte le azioni di carattere legale per far sì che succeda. Tra l'altro lui lo aveva già fatto con il Benfica ed era già stato cacciato. Quindi, purtroppo, nella storia ci sono corsi e ricorsi".

