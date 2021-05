Lucas Vazquez sul futuro: "Milan? Non so cosa accadrà. I miei agenti sono al lavoro"

Lucas Vazquez, centrocampista del Real Madrid accostato gli ultimi giorni al Milan, ha parlato del proprio futuro nel corso di un'intervista a The Athletic: "Non so cosa succederà. I miei agenti stanno facendo un ottimo lavoro per ottenere il meglio per me. Sono fortunato di giocare nel Real, club per cui tifavo da bambino. Sia che cambi maglia, o che resti, sarò sempre un tifoso del Real".