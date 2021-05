Luis Scola porta Javier Zanetti nella Varese del basket? Pupi e Cambiasso possibili dirigenti

Notizia che incrocia basket e calcio quella che arriva da Varese ed è riportata da Corriere.it. Nella Varese baskettare è iniziata una rivoluzione in salsa argentina: Luis Scola, stella della palla a spicchi albiceleste, èptrebbe entrare in società come dirigente. El General potrebbe essere il primo volto del nuovo corso e la sua 'opa' potrebbe coinvolgere anche Javier Zanetti: nei momenti in cui una minima quota di spettatori poteva entrare nei palasport è stato avvistato nell’impianto di Masnago, con la confessione di essere diventato, grazie al General, tifoso della Pallacanestro Varese). Ma non solo Zanetti. El General ha infatti una società nella quale figurano un altro ex interista, Esteban Cambiasso, e Manuel Ginobili, ex stella dei San Antonio Spurs e compagno di successi di Luis con l’Argentina.