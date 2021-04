Lukaku fa sorridere Conte. Inter avanti 1-0 sul Sassuolo dopo i primi 45 minuti

Primo tempo intenso e divertente, quello andato in scena a San Siro fra Inter e Sassuolo. Col risultato di 1-0 che per il momento premia la maggior qualità degli uomini di Conte, avanti dopo 10' col solito Romelu Lukaku.

Il canovaccio della gara è chiaro fin dalle prime battute: il Sassuolo tiene palla e fa possesso, l'Inter gestisce e riparte a tutta velocità con i suoi esterni e col lavoro degli attaccanti. I primi squilli sono neroverdi con Djuricic ed Obiang, la prima esultanza come detto è del belga: straordinaria apertura a memoria di Lautaro per Young, l'inglese addomestica il pallone e mette dentro un cross perfetto per la testa di Big Rom.

Il Sassuolo incassa lo svantaggio ma non cambia la propria idea, anche se spesso la ragnatela di passaggi non si trasforma in azione da gol. Merito della solidità difensiva dell'Inter, che chiude e riparte sempre e comunque con qualità. E alla fine dei primi 45 minuti il risultato non si smuove più dall'1-0.