Lunedì si attiva la clausola (per l'estero) di Dybala: il Man United lo insegue, Roma all'erta

Pericolo Manchester United. La Roma deve stare attenta perché i Red Devils hanno messo gli occhi su Paulo Dybala, su precisa richiesta di Erik ten Hag, confermato alla guida della squadra nonostante una stagione così così. Dal 1° luglio si attiverà la clausola da 12 milioni di euro, valevole soltanto per l'estero, e la società inglese non avrebbe troppi problemi a pagarla. Ma cosa farà l'ex Juventus?

Rientro e rinnovo?

La Joya tornerà nella Capitale qualche giorno prima del raduno, previsto l’8 luglio, per incontrare il direttore sportivo Florent Ghisolfi: sul piatto c’è la discussione del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025, che - se si dovesse concretizzare - toglierebbe definitivamente l’argentino dal mercato. A riportarlo è il Corriere della Sera.

Chi va via

Da un attaccante a un esterno, chi potrebbe andar via è Nicola Zalewski. Il polacco di Tivoli dopo l’eliminazione dagli Europei ha parlato per la prima volta apertamente di un suo addio ai giallorossi. Con De Rossi il rapporto è buono, ma il tecnico non lo reputa incedibile: anzi, Zalewski finirà come contropartita in qualche trattativa.