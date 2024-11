Lutto a Rozzano, morto il sindaco Ferretti. Aveva lavorato con l'Inter sullo stadio

Tragedia a Rozzano. Come annunciato dalla segreteria del sindaco è infatti scomparso prematuramente il primo cittadino di Rozzano, Gianni Ferretti, che aveva anche lavorato con l'Inter per l'interessamento del club nerazzurro per la possibile costruzione del nuovo stadio. Questa la nota:

"Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato Sindaco, Gianni Ferretti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che il Sindaco ha donato a noi tutti".

L'ultima intervista di Ferretti.

Nella giornata di oggi erano uscite anche alcune dichiarazioni dello stesso Ferretti, a Il Giorno: "Per i club, Milano è sempre stata l’ipotesi numero uno. Lo era quattro anni fa e lo è tuttora. Forse c’è ancora una piccola possibilità che vengano realizzati i progetti dell’hinterland, ma da pragmatico quale sono resto coi piedi per terra. Certo, lo stadio dell’Inter sarebbe una grande opportunità per la nostra città, sotto molteplici aspetti, e la notizia di un possibile arrivo del club ha acceso le aspettative dei tifosi. Ma, per citare una metafora calcistica, meglio non dire gatto finché non l’hai nel sacco".