Sindaco di Rozzano: "Stadio Inter una grande opportunità. Magari arriverebbe pure la metro"

Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, continua a parlare dell'ipotesi che l'Inter possa costruire il nuovo stadio nella "sua" città: "Si tratterebbe di una grande opportunità. E magari - dice in un video messaggio su Facebook - potrebbe arrivare la metropolitana. Si suppone che la società stia lavorando allo studio di fattibilità, che dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2024, quando scadrà la prelazione sull’area. Su quel sito esistono già dei diritti edificatori maturati a partire dal 1993-. Qualora non si realizzasse lo stadio, ci sarebbero residenze, uffici, attività commerciali e alberghi. Tra le due opzioni, lo stadio è preferibile per una serie di motivi, a partire dall’indotto che si creerebbe già nelle fasi di costruzione della struttura".

Ferretti pensa in grande e non si limita a pensare all'impianto sportivo, ma anche alle attività ricettive collaterali che potrebbero sorgere, come campi da basket, da calcetto, negozi e ristoranti. Il nodo principale da sciogliere resta quello dei trasporti e della viabilità che, ammette il sindaco di Rozzano "dovranno essere necessariamente adeguati a una struttura così importante".