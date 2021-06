Magnanelli, retroscena su Locatelli: "Quando è arrivato al Sassuolo non era mentalmente pronto"

Il capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli, ha parlato ai microfoni di SportWeek del suo compagni di squadra, Manuel Locatelli: "Passava dallo status di promessa del Milan a quella di scaricato, ma il Sassuolo per lui ha investito tanto. Però è chiaro che aveva bisogno di metabolizzare quello che all'apparenza sembrava a tutti gli effetti un salto all'indietro. Ha mostrato da subito di avere grandissime qualità, ma non era mentalmente pronto. Pensava di poter ottenere tutto e subito, di avere il posto assicurato. Era una ragazzo di vent'anni che aveva perso fiducia e consapevolezza".

Poi?

"Poi ha capito che avrebbe dovuto fare fatica, in allenamento. Ha capito che i compagni erano venticinque ragazzi che ogni giorno spingevano e che quindi se avesse giocato sarebbe stato non per diritto acquisito ma perché nel lavoro avrebbe messo la stessa intensità degli altri".

Quando è scattata questa scintilla?

"Dopo una partita in cui non aveva giocato e in cui aveva avuto un atteggiamento che non era piaciuto a noi compagni. Io, Pegolo, Peluso e Matri lo abbiamo preso da parte e gli abbiamo spiegato un po' di cose. E' un ragazzo intelligente e ha capito. E' diventato uno di quelli che si impegna di più".