Mai una Joya. Ma quando torna il vero Dybala? E che ne sarà del suo futuro?

Una stagione da spettatore, sfortunato e infortunato. Paulo Dybala, nell'anno che lo avrebbe dovuto vedere tra i protagonisti e tra i motori trainanti del nuovo corso firmato Andrea Pirlo, è rimasto quasi sempre ai box. "E' su un'altalena", ha detto il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici. E non c'è forse immagine più appropriata per descriverne il momento. Perché il piè sospinto si lancia improvvido in cerca di emozioni ma poi la vertigine ha il sopravvento. Su e giù, senza sosta e soluzione di continuità.

I NUMERI Non mentono. Di seguito tutte le (poche) volte che Dybala ha giocato in questa stagione in bianconero.

Serie A

Partite giocate dalla Juventus: 23

Partite giocate da Dybala: 11

Partite giocate dal 1': 8

Partite giocate da subentrato: 3

Partite giocate per 90' 4

Gol segnati: 2

Assist: 1

Champions League

Partite giocate dalla Juventus: 7

Partite giocate da Dybala: 5

Partite giocate dal 1': 2

Partite giocate da subentrato: 3

Partite giocate per 90': 1

Gol segnati: 1

Assist: 0

Coppa Italia

Partite giocate dalla Juventus: 4

Partite giocate da Dybala: 0

Supercoppa Italiana

Partite giocate dalla Juventus: 1

Partite giocate da Dybala: 0

QUANDO TORNA? Avrebbe dovuto esserci contro il Crotone, così non è stato. Ieri accusava ancora dolore al ginocchio e con ogni probabilità non sarà a disposizione contro il Verona. L'obiettivo della Vecchia Signora è averlo nel match contro la Lazio e soprattutto quello contro il Porto. Per la gara contro il Verona la Juventus non dovrebbe recuperare nessuno degli infortunati.

E IL FUTURO? La Juventus, inevitabilmente, si interroga. I prossimi mesi saranno decisivi ma se Dybala si attendeva uno sprint sul rinnovo, ecco che i continui stop non lo hanno certo agevolato. Anzi. Con l'agente Jorge Antun tutto tace, non ci sono incontri programmati e nel caso ci saranno solo a primavera inoltrata. A oggi, la possibilità più importante è che d'estate sia di nuovo messo sul mercato. Ma prima serve che torni in pista, anche per ragionare di condizioni ottimali e dunque di cifre e numeri. Ma c'è tempo. Prima c'è un presente che la Joya deve recuperare. Vuole farlo. Ma il tempo scorre.