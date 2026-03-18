Maifredi: "Mai stato un fan di Spalletti, ma un suo prolungamento ci può stare"

Gigi Maifredi, ex tecnico bianconero nella stagione 1990/91, ai microfoni di TuttoJuve.com ha parlato anche della scelta di puntare su Spalletti al posto di Tudor:

Se fosse rimasto Igor Tudor in panchina, oggi commenteremo gli stessi risultati?

"Non lo so, non ho mai avuto la sfera di cristallo e non ho mai vinto al Totocalcio. Non sono mai stato un fan di Spalletti, ma sta riuscendo a far lottare la squadra per l'obiettivo che era stato prefissato a inizio anno. Rinnovo? Non mi strapperei i capelli se non rinnovasse, ma è un prolungamento che ci può stare".

Al di là dei risultati, in cosa si è visto davvero il lavoro di Spalletti alla Juve?

"Una macchina la devi guidare per giudicarla, se la vedi solo sfrecciare è molto difficile. Non essendo alla guida di questa squadra, io penso che abbia lavorato molto in base alla sua esperienza. In effetti Tudor è un allenatore che deve ancora dimostrare, al contrario il tecnico di Certaldo è arrivato a Torino con una notorietà e una credibilità acquisita per lo più negli ultimi anni. Il buon Spalletti non è un esempio di grandi vittorie, ma l'aver vinto lo scudetto giocando molto bene a Napoli lo ha fatto rivalutare. E anche la sua Juve si esprime alla grande in campo, questo gli va riconosciuto".