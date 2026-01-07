TMW Radio Maifredi: "Roma, recupera Dovbyk e Ferguson. E sulla Juve e Spalletti..."

Gigi Maifredi, ex tecnico, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Raspadori-Roma, che ne pensa?

"Credo che Gasperini voglia un gocatore forte, visto come giocava con una punta centrale e due esterni, di questi ne ha. Forse è un giocatore in più, che non va a cambiare completamente la resa della squadra. Ho visto la Roma e non sono così critico nei confronti degli attaccanti. Gasperini ha sempre parlato discretamente male di questi, ma Dovbyk e Ferguson, ben caricati, possono essere utili. Quindi ci punterei e proverei a recuperarli. E se l'Atletico non ha puntato su Raspadori un motivo ci sarà. Il giocatore annusa se c'è fiducia o meno in lui. Se sente che c'è fiducia, va in campo e dà qualcosa in più, se invece non c'è allora è chiaro che vai in campo ma senza convinzione. Io punterei su Ferguson, che si muove bene, tenta anche l'acrobazia. E' stato fermo un anno poi...".

Juve, David recuperato?

"Credo che nella vita, quando ti fidi di una persona, ti fidi perché hai visto il pregresso. Questo ha sempre segnato, poi giocare in Italia è difficile e serve un minimo di adattamento. Per me David è forte. Io avrei sempre fatto lui, è uno che sa dialogare con la squadra, non Openda. Vlahovic è diverso, da solo può fare reparto, David ha bisogno della squadra. Però mi piace molto David, non spreca mai una palla. Sul rigore possiamo fare dell'ironia, ma hanno sbagliato anche i grandi".

Spalletti ha fatto meglio in pochi mesi rispetto a Motta e Tudor. Se lo avesse avuto dall'inizio la Juve...

"Ragiono da mister. Chi arriva ad allenare le big dimostra di essere un ottimo allenatori. Tudor è partito senza credibilità, è subentrato uno che ce l'ha, che ha esperienza, ha messo in campo una Juve normale. E' una buona squadra, nonostante si dica il contrario. Non sta facendo di più di quello che può fare, ora sta rendendo ma occhio, ha pareggiato col Lecce e vinto contro un Sassuolo non irresistibile. Il Sassuolo mi ha deluso, certi errori hanno dato la spinta alla Juve di dare di più. L'ho vista più di livello la Juve nel primo tempo con il Lecce. Per me la Juve ha un attacco di livello e un fuoriclasse che hanno poche in Italia, Yildiz. Ha più bisogno di un David, perché il turco privilegia fare i gol e non fare assist".

Che succede al Bologna?

"Non è al livello delle big. Ha avuto un'esplosione e non può competere con le grandi. E' stato lì perché ha fatto partite impressionanti. Ora che non ha fortuna ti dimostra il valore vero. Non è al livello delle grandi".